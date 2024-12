- Wyobraźmy sobie, że nasz system jest oddalony o dwa tysiące kilometrów (...) nawet rakiety znajdujące się na terytorium Polski nie dotrą do niego - stwierdził Władimir Putin, odnosząc się do możliwości pocisków Oresznik. Zdaniem prezydenta Rosji żaden z zachodnich krajów nie posiada możliwości zestrzelenia tych rakiet.

Temat nowych pocisków Oresznik, które od niedawna znajdują się na wyposażeniu rosyjskiej armii pojawił się na konferencji prasowej Władimira Putina zatytułowanej "Wynik Roku".

Prezydent Rosji został zapytany przez jednego z dziennikarzy, jak odniesie się do komentarzy europejskich ekspertów wojskowych, którzy podważają nowoczesność Oresznika i podkreślają, że tego typu rakiety są możliwe do wyeliminowania przez systemy przeciwrakietowe wykorzystywane przez kraje NATO.

- Wyobraźmy sobie, że nasz system jest oddalony o dwa tysiące kilometrów (...) nawet rakiety znajdujące się na terytorium Polski (w bazie w Redzikowie - red.) nie dotrą do niego - stwierdził.

- Nie ma szans na zestrzelenie tych rakiet - dodał.

Rosja. Władimir Putin wzywa do "pojedynku high-tech XXI wieku"

Kontynuując temat kremlowski dyktator zaproponował, by kraje Zachodu stanęły do "pojedynku", w którym to sprawdzone zostaną możliwości rosyjskich rakiet i systemów obrony przeciwlotniczej.

- Niech w Kijowie wskażą jakiś cel zniszczenia, skoncentrują tam wszystkie swoje siły obrony powietrznej i obrony przeciwrakietowej, a my uderzymy tam Oresznikiem i zobaczymy, co się stanie. Jesteśmy gotowi na taki eksperyment - przekonywał.

Zdaniem Władimira Putina pocisk Oresznik jest oparty na nowoczesnej, rosyjskiej technologii, choć czerpie swoje wzorce jeszcze z czasów radzieckich.

- Wszystko, co dzieje się w jakiejkolwiek dziedzinie, opiera się na pewnych wcześniejszych osiągnięciach, a potem ludzie robią krok do przodu. Z Oresznikiem jest tak samo - podsumował.