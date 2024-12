Co oznacza udzielenie "ochrony międzynarodowej" Marcinowi Romanowskiemu? - To znaczy, że uzyskał prawo azylu na Węgrzech. To jest azyl, jest azylantem - powiedział bez wątpliwości prof. Ryszard Piotrowski.

Marcin Romanowski. Dlaczego Węgry chronią posła PiS?

- Widocznie te okoliczności okazały się istotne dla tej decyzji o ochronie - mówił konstytucjonalista Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak przekonywał profesor, "takie jest prawo węgierskie". Przypominając zamieszanie wokół immunitetu Rady Europy, jaki początkowo przysługiwał posłowi Prawa i Sprawiedliwości, wskazał, że sprawa jego aresztowania "toczyła się pechowo".

WIDEO: "Takie jest prawo węgierskie". Konstytucjonalista o azylu dla Romanowskiego

Zdaniem prof. Piotrowskiego, sama próba pozbawienia wolności Romanowskiego była kontrowersyjna. - To postanowienie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania jest, jak rozumiem, spowodowane ryzykiem mataczenia ze strony objętej postępowaniem osoby - mówił, dodając, że do tego czasu poseł "ile mógł mataczyć, to mataczył".

Na pytanie o to, co cała sprawa mówi o kondycji polskiego prawa, konstytucjonalista orzekł, że "nie załamuje się system, załamują się ludzie".

ZOBACZ: "Akt nieprzyjazny wobec RP". Radosław Sikorski o decyzji Węgier

- Niektórzy stosują ten areszt, by mieć sukces w postępowaniu przygotowawczym i zmusić kogoś do składania zeznań. Inni stosują go, żeby mieć sukces polityczny i powiedzieć: "jednak dopadliśmy tego Romanowskiego, tak jak obiecywaliśmy" - mówił profesor.

Jak wskazał gość "Punktu Widzenia Szubartowicza", w obecnej sytuacji Europejski Nakaz Aresztowania może stanowić zagrożenie dla Romanowskiego tylko w przypadku, gdy opuści granice Unii Europejskiej.

- Jeśli by zainteresowany znalazł się poza przestrzenią UE, to ten nakaz byłby skuteczny, ale w obrębie całej UE nie - powiedział.

Ochrona Międzynarodowa dla Romanowskiego. "Nie może liczyć na sprawiedliwy proces"

Rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej - poinformował w czwartek obrońca polityka, mecenas Bartosz Lewandowski. Jak wyjaśnił, "jest to pierwszy przypadek przyznania polskiemu politykowi ochrony międzynarodowej w innym kraju po 1989 roku".

"Dr Marcin Romanowski zwrócił się do organów węgierskich o ochronę w związku z politycznie motywowanymi działaniami ze strony służb i Prokuratury Krajowej, co skutkowało m.in. bezprawnym pozbawieniem go wolności i naruszeniem prawa międzynarodowego. Dodatkowo przyczyną udzielenia ochrony była bezpośrednia ingerencja i wpływ polityków obecnej większości rządzącej w Polsce na prowadzone śledztwo, co wykazano dokumentami będącymi w posiadaniu posła Romanowskiego" - wyjaśnił adwokat.

Lewandowski poinformował, że we wniosku wskazano, że "w celu rozpoczęcia kampanii ścigania oponentów politycznych w Polsce, w styczniu 2024 r. bezprawnie przejęto Prokuraturę Krajową".

ZOBACZ: Romanowski na Węgrzech, politycy komentują. "Wstyd na cały świat", "ukrywa się u kumpla Putina"

"Przedstawiony organom węgierskim materiał w postaci licznie publikowanych wpisów i wypowiedzi przedstawicieli obecnej większości rządzącej, bezpośrednio świadczy o zaangażowaniu służb w zwalczanie członków partii opozycyjnych" - dodał.

"Ponadto dr Marcin Romanowski w swoim wniosku wskazał, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce z uwagi na polityczne zaangażowanie części sędziów jawnie popierających obecnego Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara, jak również publicznie deklarujących konieczność dokonywania tzw. 'rozliczeń', a zatem skazywania polityków największej opozycyjnej partii w Polsce" - przekazał Lewandowski.