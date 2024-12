Rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak przekazała, że poprawił się stan wygłodzonej trzylatki. Dziecko próbuje siadać, ale cały czas jest karmione bardzo małymi porcjami.

Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o areszt dla rodziców dziewczynki, a sąd w Świebodzinie przychylił się do tego wniosku. Rafał B. i Magdalena J. zostali aresztowani na okres trzech miesięcy.

- Areszt zapewni prawidłowe prowadzenie śledztwa – przekazała prok. Antonowicz.

Trzylatka ważyła osiem kilogramów

Dziewczynkę do szpitala rodzice przywieźli w niedzielę. Ważyła zaledwie 8 kg, a powinna ok. 18 kg. Do lecznicy trafiła, kiedy całkowicie przestała jeść i był z nią utrudniony kontakt - podała rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury okręgowej prokurator Ewa Antonowicz.

Rodzice trzylatki zostali zatrzymani i przesłuchani.

- Usłyszeli zarzuty stworzenia choroby realnie zagrażającej życiu w postaci niewydolności wielonarządowej spowodowanej przez niewłaściwe żywienie dziecka - powiedziała Antonowicz.

Nie przyznali się do winy. Wyjaśniali, że dziecko od jakiegoś czasu było apatyczne i nie chciało jeść. Mówili, że dziewczynka spała w dzień, a nie w nocy, wtedy miała też jeść. Grozi im kara od 3 lat do 20 lat więzienia.

Skrajnie wygłodzona dziewczynka w szpitalu

Ze wstępnej opinii biegłego medycyny sądowej wynika, że dziecko było skrajnie niedożywione i ma zaburzenia w rozwoju fizycznym i intelektualnym.

- Miała wyziębione kończyny i obrzęki nóg - podała Antonowicz. Taki stan zagrażał życiu dziecka.

Prokurator poinformowała, że w tym przypadku można mówić o "ciężkim uszczerbku na zdrowiu". Biegły ocenił, że do takiego stanu doprowadziło skrajne niedożywienie dziecka.