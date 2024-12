- Mogę potwierdzić, że państwo węgierskie udzielając mi ochrony prawnej, potwierdziło, że w Polsce mamy do czynienia z systemowym problemem praworządności, mamy do czynienia z prześladowaniami politycznymi - powiedział w Polsat News Marcin Romanowski, który dostał azyl polityczny na Węgrzech. - One trwają od momentu objęcia rządów przez reżim Donalda Tuska i koalicję 13 grudnia - dodał.