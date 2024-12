"Informujemy, że 19 grudnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wobec Marcina Romanowskiego Europejski Nakaz Aresztowania" - czytamy w komunikacie opublikowanym w sieci w czwartek po godz. 14.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak informował w środę, że prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości.

Marcin Romanowski ścigany. Może przebywać na terenie jednego z krajów UE

Wcześniej, 12 grudnia prokurator podjął decyzję o wszczęciu poszukiwań Romanowskiego listem gończym. Poszukiwania - jak mówił Nowak - okazały się bezskuteczne. Do tej pory nie udało się ustalić miejsca pobytu Romanowskiego na terenie kraju.

Ponadto z ustaleń Komendy Stołecznej Policji w Warszawie wynika, że poseł może przebywać poza granicami kraju - najprawdopodobniej na terenie innego kraju Unii Europejskiej. To z kolei było dla prokuratury "wystarczające do tego, aby skierować do sądu wniosek o wydanie ENA".

ZOBACZ: "Ukrywa się jak Romanowski". Mentzen uderzył w konkurenta

Rzecznik PK poinformował również, że Komenda Główna Policji przekazała wniosek o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych Romanowskiego (tzw. poszukiwania czerwoną notą Interpolu) do Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie. Po zatwierdzeniu nota zostanie opublikowana w bazie Interpolu i będzie dostępna dla wszystkich krajów członkowskich. Czerwona nota stanowi informację, iż dana osoba jest poszukiwana przez władze jednego z krajów członkowskich Interpolu i zawiera prośbę o jej lokalizację oraz zatrzymanie.

Marcin Romanowski poszukiwany. Ma wyłączone telefony i nie korzysta z kart

9 grudnia sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie byłego wiceministra sprawiedliwości, podejrzanego w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu działanie w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej nadużyć w Funduszu za czasów rządów PiS.

Po decyzji sądu policjanci w celu zatrzymania polityka przeszukiwali adresy, pod którymi mógł przebywać, ale go nie znaleźli. Marcin Romanowski 6 grudnia wypisał się z placówki medycznej, w której przeszedł planowany zabieg korekty przegrody nosowej. Od tamtego dnia poseł ma wyłączone telefony i nie korzysta z kart płatniczych.