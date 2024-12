- Niedawno odbyłam około 40-minutową rozmowę z Włodzimierzem Czarzastym, usłyszałam wówczas, że zamierza bronić do samego końca swego ministra, a prywatnie przyjaciela. Sam minister mówił, że nie zamierza podać się do dymisji. Dziś już wiemy, że Dariusz Wieczorek pożegna się ze stanowiskiem. O 12:30 ma to ogłosić Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej - przekazała Adamina Sajkowska.

Reporterka Polsat News ujawniła, że nową minister zostanie Karolina Zioło-Pużuk. Jak dodała, pod uwagę brano również kandydaturę Doroty Olko, która niedawno przeszła z partii Razem do Nowej Lewicy.

- Dziś Włodzimierz Czarzasty spotkał się z dziennikarzami. Widać było wzruszenie, łzy w jego oczach, gdy mówił o Dariuszu Wieczorku. To na pewno dla niego strata, bo to są bliscy przyjaciele, zaufany człowiek lidera Lewicy - podkreśliła Sajkowska.

Dymisja Dariusza Wieczorka. Co zdecydowało?

Dymisja to efekt doniesień o ujawnieniu nazwiska sygnalistki Uniwersytetu Szczecińskiego. Wirtualna Polska pisała, że szefowa tamtejszego związku zawodowego Gabriela Fostiak zwróciła się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka z informacją o nieprawidłowościach, do których - jej zdaniem - miało dojść na tej uczelni. Szef resortu miał przekazać jej pisma i dane rektorowi US. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiadomiło szefową związków, że nie przysługuje jej status anonimowej sygnalistki, ponieważ poruszona przez nią sprawa wykracza poza zakres unijnej dyrektywy o sygnalistach.

Po publikacji minister Wieczorek przekonywał na konferencji prasowej m.in., że Fostiak nie można uznać za sygnalistkę, "tym bardziej, że ustawa o sygnalistach nie weszła jeszcze w życie", a zakres jej skarg to kwestia bieżącego funkcjonowania uczelni.

- To są rzeczy, w których strona związkowa ma absolutnie prawo zadawać nawet te najtrudniejsze pytania właśnie panu rektorowi - mówił. Przepraszając kobietę, "jeśli w jakikolwiek sposób poczuła się urażona", zapowiedział, że nie poda się do dymisji.

W sprawie kontrowersji wokół ministra Wieczorka premier Donald Tusk spotkał się w poniedziałek z wicemarszałkiem Sejmu i liderem Lewicy Włodzimierzem Czarzastym. Z kolei posłowie PiS złożyli w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec ministra Wieczorka.

Kontrowersje wokół Dariusza Wieczorka

Afera w sprawie sygnalistki to nie jedyne kontrowersje wokół ministra Wieczorka. Kolejne dotyczą żony polityka. W publikacji WP sugerowano, że otrzymała ona stanowisko dyrektor Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności dzięki zmianom w regulaminie Uniwersytetu Szczecińskiego, o których zadecydował rektor prof. Waldemar Tarczyński.

Nowe regulacje weszły w życie 1 lutego 2024 r. Wcześniej objąć funkcję dyrektora mogła tylko osoba posiadająca stopień doktora lub wyższy. Jak donosi portal, rektor uznał też, że zastępca dyrektora, którym była Beata Mikołajewska-Wieczorek, nie będzie podlegać dyrektorowi, a prorektorowi.

Mikołajewska-Wieczorek miała - według doniesień serwisu - objąć nową funkcję również dzięki zmianie dotyczącej kadencji dyrektora. Nowe wytyczne ustalać mają bowiem, że po jej zakończeniu, stanowisko obejmuje zastępca.

- Jeżeli w lutym się zmienia regulamin, a we wrześniu kończy się kadencja dyrektora, no to konia z rzędem temu, kto między lutym a wrześniem przewidzi, kto wystartuje w konkursie, kto się zgłosi - odpowiadał na zarzuty mediów Wieczorek.

Problemy wokół oświadczenia majątkowego Dariusza Wieczorka

Awans żony ministra to niejedyna kwestia budząca wątpliwości portalu. Jak wskazano, z początkiem roku małżonka rektora Uniwersytetu Szczecińskiego została mianowana przez Dariusza Wieczorka członkiem Komisji Ewaluacji Nauki.

Kolejny zarzut ws. ministra dotyczy jego oświadczenia majątkowego. Szef resortu nauki nie wpisał w nim dwuhektarowej działki oraz wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych miejsca garażowego - informowała Wirtualna Polska.

Wieczorek opublikował na portalu X oświadczenie, w którym przeprosił za "nieumyślne błędy".