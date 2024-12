Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia I stopnia dla powiatów: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego, sławieńskiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego, gryfickiego i dla Koszalina.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu" - poinformował Instytut.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 20:00 w środę do czwartku do godziny 5:00 nad ranem.

Pogoda. Coraz cieplej w całej Polsce

W środę po południu i wieczorem nad całą Polskę niebo będzie zachmurzone, jedynie z niewielkimi wyjątkami. Temperatura wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 11 stopni w centrum aż do 13 stopni na południu. Poza terenami objętymi alertami wiatr umiarkowany, okresami porywisty, ale jedynie w rejonach podgórskich. W porywach do 65 km/h.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. Lokalnie możliwe także opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 10 stopni Celsjusza w centrum do 14 stopni Celsjusza na południu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h.



W nocy z czwartku na piątek wiatr przybierze na sile, szczególnie w nad morzem. Wyniesie w porywach od 65 km/h do 80 km/h. Porywy wiatru w szczytowych partiach gór do 100 km/h.

W piątek zachmurzenie będzie duże z lokalnymi rozpogodzeniami. Przewidywane są lokalne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, szczególnie w górach. Temperatura maksymalna od 4 do 7 stopni Celsjusza, jedynie na obszarach podgórskich do 1 stopnia do 4 czterech. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h. Porywy wiatru w szczytowych partiach Karpat do 60 km/h, na szczytach Sudetów do 85 km/h.