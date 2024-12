Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 21:20. Policjanci ze Sztutowa (woj. pomorskie) usiłowali zatrzymać do kontroli kierowcę BMW, jednak ten na widok mundurowych znacznie przyśpieszył i próbował uciec. Funkcjonariusze ruszyli za nim ulicami miejscowości Łaszka.

Policja używała sygnałów świetlnych i dźwiękowych, ale kierowca wszystko ignorował. Z dużą prędkością jechał się w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego. Na miejsce dotarł także dodatkowy patrol, który przyłączył się do pościgu w nieoznakowanym i wyposażonym w wideorejestrator radiowozie BMW.

Gdańsk. Pędził ponad 200 km/h

Pirat drogowy uciekał ulicami Nowego Dworu Gdańskiego osiągając prędkość 176 km/h. Później wyjechał na trasę S-7 i rozpędził się jeszcze bardziej. Przemieszczał się z prędkością ponad 200 km/h.

"Dzięki doskonałej koordynacji oraz profesjonalizmowi udało im się skutecznie zatrzymać nieodpowiedzialnego kierowcę w miejscowości Sobieszewo, minimalizując ryzyko wypadków drogowych" - przekazała gdańska policja.

Za kierownicą BMW siedział 36-letni mieszkaniec Gdańska. Był trzeźwy, ale szczegółowe badanie wykazało, że znajdował się pod wpływem metaamfetaminy oraz marihuany. Została pobrana mu krew do dalszych badań.

Po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się także, że mężczyzna nie ma prawa jazdy, ponieważ zostało mu wcześniej zabrane. Także samochód nie miał aktualnych badań technicznych.

Policjanci podsumowali liczne wykroczenia. Gdańszczanin przekraczał dopuszczalną prędkość, stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ignorował czerwone światła sygnalizatorów. Otrzymał łącznie 111 punktów karnych i został zatrzymany. Przewieziono go do policyjnej celi, a za popełnione przestępstwa usłyszy zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

aba/ sgo / polsatnews.pl