"Nie wiem, czy władze nie udają". Kaczyński o poszukiwaniach Romanowskiego

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował w rozmowie z Polsat News, że w środę do sądu skierowany zostanie wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wobec posła PiS Marcina Romanowskiego. Prokuratorzy zwrócili się do krajowego biura Interpolu o wydanie czerwonej noty w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości.

Kroki w tej sprawie zapowiedział obrońca posła mec. Bartosz Lewandowski.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany w Sejmie przez dziennikarzy o sprawę Romanowskiego powiedział: "W ogóle nie wiem, czy się ukrywa, czy raczej np. władze nie udają, że się ukrywa".

Szymon Hołownia: Romanowski do 23 grudnia ma zwolnienie

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na konferencji prasowej w Sejmie poinformował, że Marcin Romanowski ma zwolnienie lekarskie do 23 grudnia, jeśli chodzi o uczestnictwo w posiedzeniach niższej izby parlamentu.

Dodał, że prawo nie przewiduje sytuacji, w której poseł ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. - Do momentu efektywnego pozbawienia wolności posła Romanowskiego będziemy zmuszeni wypłacać środki na jego biuro, środki na jego uposażenie, bo nie ma podstawy prawnej, żeby tego nie robić. W momencie, w którym zostanie efektywnie pozbawiony wolności, przestanie otrzymywać wynagrodzenie poselskie, jak również Kancelaria Sejmu przejmie prowadzenie jego biura poselskiego, a więc pensje pracowników i wszystkie rzeczy z tym związane - powiedział Hołownia.

- W głowie mi się to nie chce zmieścić (...) można by uznać, że to jest śmieszne, możemy robić sobie z tego "heheszki" czy wymieniać mu pensję na forinty, czy może szukać go w Pałacu Prezydenckim, ale to jest tragiczna sytuacja, pokazuje do jakiego momentu doszliśmy w państwie - mówił marszałek Sejmu.

Areszt dla Marcina Romanowskiego

W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Marcina Romanowskiego. Poseł nie stawił się na posiedzeniu sądu. W czwartek prokurator kierujący śledztwem wydał list gończy za posłem.

W poniedziałek mec. Bartosz Lewandowski przekazał, że złożył zażalenie na decyzję sądu o areszcie.

Z informacji prokuratury wynika, że Marcin Romanowski 6 grudnia wypisał się z placówki medycznej, w której przeszedł planowany zabieg lekarski. Dodatkowo od tamtego dnia poseł ma wyłączone telefony zarejestrowane na jego dane osobowe - nie jest znane także miejsce jego pobytu.