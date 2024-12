We wtorek w Cieśninie Kerczeńskiej awarii uległ kolejny rosyjski tankowiec - Wołgonieft 109. Tym razem nie doszło do skażenia wody ropą. Jednostka transportowała 4 tys. ton oleju. W niedzielę uszkodzone zostały dwa tankowce - Wołgonieft 212 i 239. Wówczas doszło do wycieku paliwa.