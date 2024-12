Prokuratura Krajowa skierowała wniosek do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetów sędziom Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Chodzi o Piotra Schaba i Przemysława Radzika, którzy byli rzecznikami dyscyplinarnymi za czasów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. We wniosku zaznaczono, że wydawali oni bezprawne decyzję ws. sędziego Igora Tuleyi.

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował we wtorek wniosek do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego o podjęcie uchwał zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie - Piotra Schaba oraz Przemysława Radzika.

O sprawie poinformowała w komunikacie rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego prokurator Anna Adamiak.

Prokuratora Krajowa z wnioskiem do SN. Chodzi o sędziego Schaba i Radzika

Zaznaczono, że zgromadzony materiał dowodowy stwarza uzasadnione podejrzenie, iż Piotr Schab m.in. "w okresie od 19 listopada 2020 r. do 5 lipca 2022 r. w Warszawie, jako prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, poprzez bezprawną odmowę dopuszczenia sędziego Igora Tuleyi do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie (...) przekroczył swoje uprawnienia i działał tym samym na szkodę interesu publicznego i prywatnego Igora Tuleyi".

Z kolei Przemysław Radzik "w okresie od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia 7 lipca 2022 r. w Warszawie, jako wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie (...) poprzez bezprawną odmowę dopuszczenia sędziego Igora Tuleyi do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie (...) przekroczył swoje uprawnienia i działał tym samym na szkodę interesu publicznego i prywatnego Igora Tuleyi".

Dodatkowo sędzia Radzik "w okresie od 2 lutego 2021 r. do 3 listopada 2021 r. jako wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, wykonując czynności z zakresu prawa pracy, uporczywie naruszał prawa pracownicze sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi, wynikające ze stosunku pracy, poprzez wydanie bezzasadnych decyzji, mocą których sprzeciwił się podjęciu dodatkowego zajęcia przez sędziego Tuleyę".

ZOBACZ: Igor Tuleya zgodził się na system Pegasus? Ewa Wrzosek wyjaśnia

Dodano, że w prowadzonym postępowaniu Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej zebrał pełny materiał dowodowy, a do zakończenia sprawy niezbędne jest wydanie postanowienia o przedstawieniu Piotrowi Schabowi i Przemysławowi Radzikowi zarzutu popełnienia przestępstwa i wykonanie czynności z ich udziałem.

Sędzia Schab i Radzik pod lupą prokuratury. Chodzi o sprawę sędziego Tuleyi

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya został odsunięty od orzekania po uchyleniu mu immunitetu przez byłą już Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w listopadzie 2020 r. Tuleya w końcu lipca 2021 r. złożył wniosek o przywrócenie do orzekania, powołując się na wyrok TSUE. Z wyroku tego wynikało, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Jednak sędzia nie wrócił wtedy do pracy.

W konsekwencji Tuleya złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości przekroczenia uprawnień przez ówczesnych prezesa i wiceprezesa stołecznego sądu okręgowego - Schaba i Radzika.

Warszawscy śledczy wtedy odmówili wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Pełnomocnik sędziego Tuleyi mec. Michał Romanowski złożył wówczas zażalenie na tę decyzję. Skargą tą zajął się Sąd Rejonowy w Białymstoku, który w listopadzie 2022 r. uchylił decyzję prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa i nakazał prowadzenie postępowania w tej sprawie.