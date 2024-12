Od listopada prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku oszustwa na mieniu znacznej wartości - mówił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Tym samym potwierdził medialne doniesienia w sprawie jednego z posłów. Parlamentarzysta został oszukany metodą "na policjanta" i stracił 150 tys. zł. - Pewne ustalenia, co stało się z tymi pieniędzmi, już zostały dokonane - ujawnił Skiba.

- Na początku listopada Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Śródmieścia wszczęła śledztwo w kierunku oszustwa na mieniu znacznej wartości. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat - mówił Polsat News rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Z medialnych doniesień wynikało, że na początku listopada jeden z posłów odebrał telefon od oszusta, który podszył się pod policjanta. W wyniku działania przestępców parlamentarzysta stracił 150 tys. zł.

Przestępcy podszyli się pod policję. Prokuratora zabrała głos

Skiba podkreślał w rozmowie z Polsat News, że z uwagi na okoliczności tej sprawy i czynności, które są zaplanowane, prokuratura nie udziela szerszych informacji. - Śledztwo pozostaje w toku - mówił rzecznik.

- Pewne ustalenia, co stało się z tymi pieniędzmi, już zostały dokonane. Prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia, gdzie te pieniądze finalnie trafiły, kto jest beneficjentem i organizatorem tego kryminalnego przedsięwzięcia - wyjaśnił prokurator.

Ujawnił, że "doszło do podszycia się pod funkcjonariuszy policji wysokich szarż i skontaktowano z pokrzywdzonym". - Na tym etapie to jest wszystko, na co możemy pozwolić sobie przy przekazywaniu informacji dotyczących tego postępowania - zaznaczył Skiba.

- Sprawa ma charakter bardzo finezyjny, zorganizowany, przemyślany i to sprawia, że jest bardzo trudna do przeprowadzenia i dlatego nie chcemy podawać szerszych informacji odnośnie tego postępowania - tłumaczył prokurator.

Poseł oszukany "na policjanta". Stracił 150 tys. złotych

"Gazeta Wyborcza" podała, że dzwoniący przekonywał posła, iż przestępcy rzekomo zhakowali jego telefon. Parlamentarzysta miał nawet "potwierdzić" pod numerem 112, że jego rozmówca to funkcjonariusz policji.

Jak czytamy, oszust miał przekazać politykowi, że przejęto jego konta. Poseł przelał więc pieniądze na "konto techniczne", które policja miała jakoby zabezpieczyć przed kradzieżą. Łącznie parlamentarzysta i jego żona stracili 150 tys. zł.

Według ustaleń "GW" oszuści mieli wymienić skradzione pieniądze na euro i dolary w jednym z łódzkich kantorów. Jego właścicielka miała już zostać przesłuchana w charakterze świadka.