W pasie od Słupska do Zamościa we wtorek spodziewane są silne porywy wiatru. Miejscami powieje z prędkością nawet 80 km/h. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył alerty pierwszego stopnia dla kilku województw. IMGW przestrzega także przed roztopami.

Alerty przed silnym wiatrem zostały wydłużone do godz. 12 na obszarze całego województwa lubelskiego, na południu województwa mazowieckiego, a także na północy województwa łódzkiego.

Silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW dla kilku województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty obowiązywać będą do środowego poranka.

Na terenach objętych ostrzeżeniami prognozuje się silny wiatr z zachodu, którego średnia prędkość wyniesie około 40 km/h, a w porywach sięgać będzie 70 km/h, lokalnie nawet 80 km/h.

W środę silny wiatr doskwierać będzie jeszcze mieszkańcom wybrzeża, a w czwartek - terenów podgórskich.

"W związku z usuwaniem skutków silnego wiatru, w poniedziałek strażacy interweniowali 3555 razy. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w województwie mazowieckim (678 razy), pomorskim (633 razy), warmińsko-mazurskim (626 razy) i podlaskim (454 razy)" - podsumowała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na platformie X.

IMGW alarmuje. Uwaga na roztopy

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez IMGW dotyczą także roztopów. Alertami objęto powiat karkonoski, kamiennogórski, wałbrzyski, kłodzki, a także Wałbrzych i Jelenią Górę na terenie województwa dolnośląskiego, powiat cieszyński, bielski i żywiecki na terenie województwa śląskiego, a także powiat nowotarski, tatrzański, nowosądecki i gorlicki w województwie małopolskim.

"Prognozuje się wzrost temperatury powietrza, powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, szczególnie do wysokości około 1100 metrów n.p.m." - zapowiada IMGW. Ostrzeżenia przed roztopami będą obowiązywać do godz. 18.

We wtorek zachmurzenie będzie duże, możliwe są opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na zachodzie, a na Podhalu około 5 st. C.