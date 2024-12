- Rząd wie, co się dzieje. Nasze wojsko wie, skąd one startują - powiedział Donald Trump odnosząc się do setek zgłoszeń o dronach pojawiających się w różnych częściach USA. Oskarżył prezydenta Joe Bidena, że ten nie chce wyjawić prawdy. Biały Dom wydał z kolei oświadczenie, w którym uspokaja obywateli.

Prezydent elekt USA Donald Trump stwierdził w poniedziałek, że amerykański rząd i wojsko nie chcą przekazać społeczeństwu wiedzy na temat dronów zaobserwowanych w okolicach amerykańskich baz. Ocenił jednocześnie, że nie należą one do wrogów Stanów Zjednoczonych.

USA. Donald Trump oskarża rząd

"Rząd wie, co się dzieje. Nasze wojsko wie, skąd one startują; jeśli to jest jakiś garaż, to mogą tam szybko wejść (...) Nasze wojsko wie. Nasz prezydent wie i z jakiegoś powodu chcą trzymać ludzi w niewiedzy" - powiedział Trump podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie.

Odmówił zarazem odpowiedzi na pytanie, czy informacje na ten temat otrzymał od służb w ramach briefingów wywiadowczych.

Biały Dom wydał w tej sprawie oświadczenie. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby stwierdził, że są to loty komercyjne i hobbystyczne.

"W tej chwili w naszej ocenie ta działalność dronów to komercyjne, hobbystyczne i policyjne drony, wszystkie działające legalnie i/lub samoloty lotnictwa cywilnego. To jest ocena, która pochodzi od przedstawicieli organów ścigania" - powiedział Kirby podczas poniedziałkowego briefingu online.

Kirby podkreślił, że w Stanach Zjednoczonych zarejestrowanych jest ponad milion prywatnych bezzałogowych statków powietrznych, a każdego dnia w powietrzu krążą tysiące komercyjnych, hobbystycznych i policyjnych dronów. Spekulował, że obecne poruszenie jest wynikiem tego, iż pierwsze doniesienia o dronach uruchomiły lawinę zainteresowania ludzi, w wyniku czego "więcej ludzi zaczęło spoglądać w niebo".

Tajemnicze drony nad USA

Drony są obserwowane w ostatnich tygodniach głównie w stanie New Jersey i okolicach, co wzbudziło niepokój mieszkańców i polityków oraz uruchomiły lawinę spekulacji. Politycy obu partii wzywali w ostatnich dniach administrację USA do wyjaśnienia sprawy.

FBI i wojsko ściągnęło do New Jersey specjalistyczny sprzęt do wykrywania dronów oraz rozmieściło ludzi do prowadzenia obserwacji nieba. We wtorek przedstawiciele agencji wywiadowczych mają złożyć wyjaśnienia na ten temat kongresmenom z komisji ds. wywiadu.

Już w sobotę nadzwyczajną telekonferencję prasową przeprowadzili przedstawiciele FBI, wojska oraz innych służb i agencji rządowych, które badają sprawę. Choć potwierdzili część obserwacji dronów, m.in. wokół arsenału Picatinny w New Jersey 18 listopada, to ustalili też, że duża liczba zgłoszeń o dronach dotyczyła w rzeczywistości samolotów i śmigłowców.

Ocenili też, że nie ma dotychczas informacji o tym, by drony stanowiły zagrożenie lub, by należały do zagranicznych przeciwników Ameryki. Oficjele sugerowali, że reszta może być prywatnymi dronami cywilnymi lub należeć do grup przestępczych i być używana np. do przemycania zakazanych towarów do więzień.

Ponadto w sobotę z powodu dronów chwilowo zamknięto ważną bazę Sił Powietrznych obok Dayton w Ohio, a przy lotnisku Logan w Bostonie aresztowano ludzi sterujących dronami.

W poniedziałek sprawę skomentował też rzecznik Pentagonu Pat Ryder, który stwierdził, że incydent w Ohio nie musi być związany z serią zgłoszeń o dronach w New Jersey. Dodał też, że drony zbliżające się do baz wojskowych "niekoniecznie są czymś niezwykłym". Podobne przypadki w ostatnich tygodniach odnotowano także w amerykańskich bazach wojskowych w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Donald Trump zaznaczył w poniedziałek, że choć władze ukrywają informacje o tajemniczych dronach, to - jak ocenił - nie należą one do wrogów Ameryki, bo w takim przypadku zostałyby zniszczone. Zażartował jednak, że odwołał podróż do swojej posiadłości w New Jersey, w pobliżu której również zaobserwowano niezidentyfikowane obiekty.

