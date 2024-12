- Ze wstępnych ustaleń wynika, że co najmniej kilka szczepień obowiązkowych nie było przeprowadzanych - przekazała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Rodzice skrajnie wygłodzonej 3,5-latki nie korzystali także z opieki lekarskiej, a do szpitala zgłosili się, dopiero kiedy ich dziecko było już w ciężkim stanie.