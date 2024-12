Gudauri to ośrodek narciarski leżący w górach Kaukazu w regionie Mccheta-Mtianetia. Do śmierci 12 osób początkowo odniosło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Gruzji, w pisemnym oświadczeniu przekazując, że ciała znajdowały się w zamkniętym pokoju.

12 ciał w indyjskiej restauracji w Gruzji. Komunikat służb

"W części sypialnej na drugim piętrze restauracji indyjskiej mieszczącej się w Gudauri odnaleziono ciała 12 osób, prawdopodobnie zatrudnionych w tym samym obiekcie" - przekazano. Planowano przeprowadzenie sekcji zwłok.

11 ofiar to obcokrajowcy, jedna pochodziła z Gruzji. W budynku znaleziono również agregat prądotwórczy. Włączono go dzień przed tragedią, gdy w ośrodku zabrakło prądu. Pierwsze hipotezy wskazywały, że to właśnie agregat mógł przyczynić się do tragedii.

Potwierdza to wydany w poniedziałek krótki komunikat lokalnej policji, który przytacza AFP. Wynika z niego, że "wszczęto śledztwo w sprawie zatrucia czadem, a wstępne oględziny ciał nie wykazały żadnych śladów przemocy".

Narodowości ofiar nie ujawniono, zapowiedziano dalsze śledztwo, które ma ustalić dokładne okoliczności zdarzenia oraz ewentualną odpowiedzialność osób trzecich.