Opublikowano zdjęcia dwóch mężczyzn. Policja prosi o pomoc

Do zdarzenia doszło 21 listopada na wrocławskim Grabiszynie. Nieznany mężczyzna zapukał do mieszkania starszej kobiety i podał za pracownika administracji. Powiedział, że musi wejść do środka, aby sprawdzić wyciek wody.

Niczego nieświadoma kobieta zgodziła się. W trakcie prowadzenia rozmowy do mieszkania wszedł drugi mężczyzna i - wykorzystując moment nieuwagi seniorki - przeszukał pomieszczenia.

Wrocław. Dwóch mężczyzn okradło seniorkę, szuka ich policja

- Jeden z nich zajął rozmową pokrzywdzoną, a drugi - wykorzystując moment nieuwagi kobiety - ukradł 30 zł - przekazała st. asp. Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.

Policji jak dotąd nie udało się zidentyfikować złodziei. Opublikowano zdjęcia z monitoringu, które mogą przyczynić się do rozwiązania sprawy.

ZOBACZ: Poczuł magię świąt. Zatrzymała go policja

Mężczyźni dopuścili się kradzieży zuchwałej, mającej miejsce wtedy, kiedy sprawca "jawnym zachowaniem wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy". Osobom dopuszczającym się kradzieży zuchwałej grozi grzywna lub pozbawienie wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat".

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyzn ze zdjęć lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia są proszone o kontakt z dyżurnym KP Wrocław-Grabiszynek ( 47 87 155 00, 47 87 155 01) bądź najbliższą jednostkę policji.

WIDEO: Kłopoty nauczycieli po podwyżkach. Zapłacą więcej, więc chcą zmian. MEN natomiast ucina dyskusję Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aba / polsatnews.pl