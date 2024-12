50-letni przedsiębiorca, znany jedynie jako H6, otrzymał zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii w związku z podejrzeniami, że może on stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Decyzja ta to podtrzymanie wyroku z 2023 roku.

Jak donoszą brytyjskie media, w tym "The Times", 50-latek miał się zaprzyjaźnić z księciem Andrzejem i dzięki niemu otrzymać dostęp do wielu ważnych miejsc dla rodziny królewskiej. Mężczyzna dwukrotnie odwiedził Pałac Buckingham, Pałac św. Jakuba i Zamek w Windsorze.

Wielka Brytania. Przyjaciel księcia okazał się szpiegiem

Nie jest jasne, jak i kiedy H6 zaczął spotykać si z księciem. Wiadomo, że został zaproszony na przyjęcie urodzinowe Andrzeja w 2020 roku. W listopadzie 2021 roku 50-latka zatrzymano i przesłuchano z powodu podejrzeń o szpiegostwo.

Brytyjski kontrwywiad podejrzewa, że H6 pracował na rzecz Departamentu Pracy Zjednoczonego Frontu, ramienia Komunistycznej Partii Chin.

Podczas zatrzymania H6 miał przy sobie szereg urządzeń elektronicznych, w tym telefony komórkowe. W 2023 roku była minister spraw wewnętrznych Suella Braverman zakazała H6 wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Trybunał imigracyjny stwierdził, że H6 nawiązał "niezwykły poziom zaufania od starszego członka rodziny królewskiej, który był gotowy nawiązać z nim współpracę biznesową".

Sędzia dodał, że relacja ta rozwinęła się w czasie, gdy książę znajdował się "pod znaczną presją", co "mogło sprawić, że byłby podatny na nadużycia tego rodzaju wpływów". W tamtym okresie książę Andrzej mierzył się z krytyką po ujawnieniu jego przyjaźni z Jeffreyem Epsteinem, oskarżeniami o rasizm i przemoc seksualną. W 2019 roku wycofał się z życia publicznego.

Biznesmen "był w stanie nawiązać relacje między wysokimi rangą chińskimi urzędnikami i prominentnymi osobistościami w Wielkiej Brytanii, które mogłyby zostać wykorzystane do celów ingerencji politycznej państwa chińskiego" - ocenił trybunał imigracyjny.

Książę Andrzej odcina się od przyjaciela szpiega

Książę Andrzej wydał w tej kwestii oświadczenie. Przekazał, że "zerwał wszelkie kontakty" z biznesmenem oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Chin po otrzymaniu stosownej porady od rządu.

W oświadczeniu podkreślono także, że książę Yorku spotykał się z H6 jedynie oficjalnie i "nigdy nie rozmawiali o niczym drażliwym".



Suella Braverman zaapelowała teraz o to, by H6 stracił anonimowość i powiedziała w rozmowie z "The Daily Telegraph", że "ujawnienie tożsamości tej osoby będzie miało skutek odstraszający".