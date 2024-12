Gracz z Polski dołączył do grona zwycięzców w loterii Eurojackpot. Wytypował liczby, które zapewniły mu główną wygraną w piątkowym losowaniu. Polak zgarnął ponad 91 mln złotych. Zaledwie kilka dni wcześniej padła wygrana w rekordowej kumulacji, gdzie do wzięcia było 520 mln zł.

Piątek 13-stego okazał się dla niego niezwykle szczęśliwy. Polak zgarnął dziesiątki milionów wygrywając w loterii Eurojackpot. Nasz rodak jako jedyny w Europie wytypował wszystkie siedem zwycięskich liczb i zgarnął główną nagrodę. Wygrane liczby to: 1, 4, 19, 35, 42 oraz 1 i 3.

Eurojackpot. Polak zgarnął główną nagrodę

Kwota, jaka trafi do zwycięzcy robi wrażenie. To 91 256 729,60 złotych. Mimo ogromnych pieniędzy nie jest to jednak najwyższa suma, jaka padła w Polsce, a piąta najwyższa wygrana w tym losowaniu na terenie naszego kraju.

Ponadto w tym samym losowaniu kolejny Polak wygrał nagrodę trzeciego stopnia typując pięć z siedmiu zwycięskich liczb. Na jego kontro trafi ponad 550 tys. złotych.

ZOBACZ: Wyniki losowania Lotto 12 grudnia. Sprawdź wygrane liczby

Zaledwie kilka dni temu - w mikołajki - do zgarnięcia było 520 mln złotych. Szczęśliwe siedem liczb wytypowało dwóch obywateli Niemiec.

Losowanie Eurojacpot

Eurojackpot to gra liczbowa dostępna w Polsce od 9 września 2017 r. Polega na wytypowaniu przez gracza 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb. Zakłady można zawierać poprzez stronę internetową oraz w aplikacji mobilnej.

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek między godz. 20 a 21, a także w każdy wtorek między godz. 20.15 a 21. i są retransmitowane na stronie Lotto. Najwyższa wygrana w Eurojackpot w Polsce miała miejsce w 2022 roku i wyniosła 213 mln zł.

Każda wygrana powyżej 2280 zł jest objęta podatkiem 10 proc. od tzw. wysokich wygranych