Sobotni poranek przywitał nas ujemnymi temperaturami w niemal całej Polsce. O godz. 6:00 najcieplej było na północy, szczególnie w okolicach Ustki i Łeby, a także w województwie śląskim, gdzie w okolicy miejscowości Jastrzębie Zdrój odnotowano najwyższą temperaturę 0,8 st. C. Z kolei najzimniej było na południu, gdzie w rejonie Zakopanego odczyty wskazały - 10,2 st. C.

Pogoda na weekend. Niemal w całej Polsce silny wiatr. Są alerty

Jak informuje IMGW w dzień pojawi się małe zachmurzenie, które będzie stopniowo wzrastać do dużego. Po południu - od północnego zachodu postępujące do centrum kraju - opady śniegu i deszczu ze śniegiem, które będą przechodzić w deszcz. Z uwagi na ujemne temperatury przejściowo możliwe opady marznącej mżawki powodującej gołoledź.

W całym kraju temperatura maksymalna od 0 st. C do 3 st. C, na północnym wschodzie i Pomorzu miejscami -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami porywisty. Po południu nad morzem będzie mocno wiało nawet do 55 km/h. w drugiej połowie dnia na wybrzeżu porywy będą się wzmagać.

Silne powiewy wystąpią również w obszarach podgórskich Bieszczad i Beskidu Niskiego, gdzie prędkość wiatru może sięgać do 75 km/h. Wysoko w górach nawet do 80 km/h, tam również mogą pojawić się zamiecie śnieżne.

W sobotę IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowej części Polski. Alerty dotyczący silnego wiatry obowiązuje powiaty: gorlicki, jasielski, krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki.

Prognoza pogody na sobotę. IMGW ostrzega przed gołoledzią

Wieczorem z kolei niebo będzie mocno zachmurzone z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Okresami pojawią się opady śniegu - na północnym zachodzie i zachodzie - przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Lokalnie możliwe marznące opady deszczu lub mżawki.

Temperatura minimalna od -1 st. C do -4 st. C w obszarach podgórskich. Wiatr - podobnie jak w ciągu dnia - dość silny w porywach do 55 km/h i mocniejszy na terenach górskich. Wysoko w Sudetach porywy mogą sięgać nawet do 90 km/h. Mogą wystąpić zawieje oraz zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na niedzielę

Prognoza pogody na niedzielę wygląda podobnie, choć będzie nieco cieplej. W dzień spore zachmurzenie z lokalnymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na zachodzie deszczu. Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie do 6 st. C na zachodzie. Wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h, w górach do 80 km/h.



W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite. Okresami pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południowym wschodzie i południu także śniegu. Temperatura minimalna w nocy od -2 st. C na wschodzie, około 1 st. C w centrum, do 5 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, ale w poniedziałkowy ranek porywy mogą sięgać nawet 70 km/h.