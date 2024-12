- Wycinka ma sprawić, by można było w dużo lepszy sposób obserwować stronę białoruską - przekazał Maciej Duszczyk. Wiceszef MSWiA w "Punkcie Widzenia Szubartowicza" tłumaczył powody decyzji o usunięciu drzew nad Bugiem przy granicy polsko-białoruskiej.

Kilka dni temu aktywiści i media nagłośnili sprawę wycinki drzew nad Bugiem przy lubelskim odcinku granicy z Białorusią. Obrońcy przyrody oceniają, że straty na długości 10 metrów linii brzegowej są dla środowiska naturalnego ogromne.

Drzewa wycięto, by instalować tam kolejne elementy bariery elektronicznej. Zwraca się także uwagę na to, że usunięcie znajdujących się na skarpach drzew spowoduje jej erozję.

Wiceszef MSWiA o wycince nad Bugiem. "Tę cenę musimy zapłacić"

W programie "Punkt Widzenia Szubartowicza", wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk tłumaczył powody tej wycinki.

- Inwestycja związana z wycinką ma sprawić, by można było w dużo lepszy sposób obserwować stronę białoruską - podkreślił wiceszef MSWiA. - Inwestycja jest pod kontrolą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, więc prawdopodobnie nastąpiły tam jakieś uzgodnienia - stwierdził Duszczyk.

- Jeżeli uda nam się na tyle odstraszyć Rosję i Białoruś, by nigdy do tego ataku na Polskę nie doszło, to wydaje mi się, że ta cena, którą musimy zapłacić, usuwając te drzewa, które tam są... Trochę tłumaczę sposób, jakbym stanął po stronie inwestorów, którzy mówią: Naszym celem jest bezpieczeństwo i uniknięcie konfliktu, a więc pewnie koszty należy ponieść - dodał.

Pytany o to, czy warto niszczyć przyrodę, by chronić granicę, minister powiedział: - Dziś kwestia bezpieczeństwa i ryzyka związanego z Białorusią jest na tyle istotne, że na to pytanie trzeba jednak odpowiedzieć pozytywnie - ocenił.

Duszczyk podkreślił, że widział zdjęcia z miejsca wycinki i zrobiły na nim olbrzymie wrażenie. - Musimy jednak zdać sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stoimy po stronie białoruskiej - podkreślił.

Granica polsko-białoruska. Koszty zapory

Wzdłuż granicy z Białorusią trwa budowa bariery elektronicznej. System składać się ma z około 1800 słupów kamerowych, około 4500 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz specjalne czujniki.

Budowa zapory ma zostać zakończona w kwietniu 2025 r. Jej koszt to 1,6 miliarda złotych. Jak pisała w październiku "Rzeczpospolita", polski rząd przez rok przeznacza na ochronę granicy polsko-białoruskiej 2,5 miliarda złotych, koszty zaś stale rosną.