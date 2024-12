13 grudnia 2023 roku Donald Tusk wraz z ministrami odebrał nominacje od prezydenta Andrzeja Dudy. Zapytaliśmy polityków obozu władzy, co sądzą o minionym roku. - To był ważny dla Polski czas. Istotny także z perspektywy bezpieczeństwa kraju i bezpieczeństwa Polek i Polaków. Ale to również rok trudnej naprawy po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości - podsumował europoseł Bartosz Arłukowicz.

Rocznica zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Komentarze polityków

Polityk wskazał największy sukces władzy, ale także największą porażkę. - Sukcesów było sporo. To KPO, in vitro czy podwyżki dla nauczycieli - mówił. - Ubolewam, że nie udało się wypracować porozumienia ws. praw aborcyjnych. Mam nadzieję, że to się jeszcze uda zrobić w tej koalicji - przyznał.

Z kolei szefowa resortu ds. równości wskazała, że z jej perspektywy miniony rok był bardzo ważny z uwagi na "historyczną ustawę o związkach partnerskich". - Jest już po konsultacjach, pracujemy nad uwagami, a tych było tysiące, więc jest co robić. Ale to też pokazuje ogromne zainteresowanie tym projektem - przekazała Katarzyna Kotula redakcji polsatnews.pl.

Dodała, że najważniejsze zmiany, jakie zaszły w naszym kraju, dotyczą m.in. kwestii przemocy domowej i bezpieczeństwa dzieci. - Wprowadziliśmy dużo kluczowych reform, ale tak naprawdę dopiero się rozpędzamy. Przez ten rok zdążyliśmy się poznać, teraz wiemy, na kogo można liczyć i jak pracować - powiedziała Katarzyna Kotula.

Zapytana o największy sukces, Kotula wskazała projekt Aktywnego Rodzica i renty wdowiej. - Dobrze wycelowane decyzje i konkretne rozwiązania, z których mogą korzystać beneficjenci. Powinniśmy stawiać na ustawy pro rodzinne w mądrym wydaniu, ponieważ mamy kryzys demograficzny - podkreśliła.

Największy sukces i porażka rządu Donalda Tuska

Kotula pytana o największą porażkę przyznała, że jest to ustawa dotycząca os. z niepełnosprawnościami. - Żałuję, że w pierwszym roku nie udało się szybciej z tym ruszyć. Poprzednicy plasterkowali system od protestu do protestu, a ten projekt powinien powstać już dawno, szkoda, że nie udało się wypracować tego rozwiązania wcześniej - podsumowała.

O rocznicę objęcia władzy przez aktualny rząd była pytana także Aleksandra Gajewska w programie "Graffiti". - To, co zrobił PiS przez ostatnie osiem lat spowodowało, że oczekiwania względem nadchodzącej zmiany były bardzo wysokie - mówiła. Dodała, że Koalicja Obywatelska, nie jest rządem jednej partii i zachodzi konieczność wypracowania różnych rozwiązań.

Marcin Fijołek zapytał posłankę o realizację "100 konkretów na 100 dni". Przypomniał, że obiecany zasiłek pogrzebowy, który miał wynieść 150 proc. płacy minimalnej nie został podniesiony. - Ale jest już na etapie prac rządowych - zapewniła Gajewska.

- Jeżeli bylibyśmy Koalicją Obywatelską, która samodzielnie rządzi, myślę, że skuteczność tych działań i 100 konkretów, byłaby znacznie wyższa. Dzisiaj musimy wypracowywać to razem - dodała. Wyjaśniła również, że z powodu wrześniowej powodzi pewne projekty zostały przesunięte, co nie znaczy, że nie zostały wypracowane.

Politycy władzy podsumowali minione 366 dni m.in. na swoich mediach społecznościowych. Marzena Okła-Drewnowicz, która jest szefową ministerstwa ds. spraw polityki senioralnej, przekazała, co osiągnął jej resort:

Projekt ustawy o bonie senioralnym

Koordynacja opieki długoterminowej

Zajęcia współorganizowane z MEN dla młodszych i starszych.

MON przekazało, że zostały "poniesione nakłady finansowe na obronność Polski", które w 2024 roku zaplanowano na kwotę ponad 153 miliardów zł. "To ponad 4 proc. polskiego PKB. W 2025 roku wydatki obronne osiągną poziom 186,6 mld zł - 123,5 mld zł z budżetu oraz 65,4 mld zł w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie to stanowiło rekordowy pułap 4,7 proc. PKB" - przekazano.

Radosław Sikorski wymienił dziesięć najważniejszych zmian, które zostały wprowadzony. To m.in. otwarcie bazy antyrakietowej w Redzikowie, reaktywacja Trójkąta Weimarskiego oraz rozszerzanie go o nowe formuły czy "konfrontowanie rosyjskich kłamstw na forach międzynarodowych".

