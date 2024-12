Nie uwierzysz, ilu mieszkańców ma ta miejscowość. Najmniejsza w kraju

Liczba rodzących się w Polsce dzieci spada, wzrasta za to odsetek osób migrujących do miast i poza granice. Nic więc dziwnego, że liczba mieszkańców małych miejscowości zmniejsza się na przestrzeni lat. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku najmniejszych wsi, gdzie liczbę mieszkańców można policzyć na palcach obu rąk. Która miejscowość jest najmniejsza?

Jedną z najmniejszych wsi w Polsce jest Dąbrowa w województwie lubelskim. Mieszkają tam aktualnie zaledwie… cztery osoby. Miejscowość zlokalizowana jest w powiecie hrubieszowskim w gminie Mircze.

Wedle portalu Polska w Liczbach już w 2021 roku stale przebywało w Dąbrowie sześć osób. Cztery lata wystarczyły, aby liczba ta spadła do czterech.

W innych regionach Polski także istnieją wsie, które liczą mniej niż dziesięciu mieszkańców, co pokazuje skalę wyludniania małych miejscowości. Podobne do Dąbrowy przypadki można spotkać na Podlasiu, Mazowszu czy w województwie świętokrzyskim​. Wszystkie te miejscowości prawdopodobnie znikną z map w ciągu nadchodzących dekad.

Migracja i wyludnianie się miejscowości

Liczba ludności w Polsce spada, co wynika z niskiego przyrostu naturalnego, migracji do większych miast i emigracji zagranicznej. Małe wsie szczególnie cierpią na odpływ młodych ludzi, co prowadzi do starzenia się lokalnych społeczności.

Według prognoz GUS, wiele lokalizacji wiejskich całkowicie się wyludni do 2060 roku. Nie jest to nowe zjawisko. Miejscowości powstawały i znikały już w przeszłości, zależnie od potrzeb ludzi. Sytuacja jest szczególnie wyraźna na wschodniej ścianie Polski, gdzie sporo jest małych wsi. Wiele z nich zamieszkuje niewiele osób, co rodzi przypuszczenia, że za kilka dekad znikną całkowicie.

Prognozy demograficzne na przyszłość

Szacuje się, że nawet 90 proc. powiatów wiejskich w Polsce doświadczy dalszego spadku liczby ludności w najbliższych dekadach. Malejąca populacja może skutkować zamykaniem szkół, ograniczaniem usług publicznych i degradacją infrastruktury w małych miejscowościach. Ludzie odpływają do miast, gdzie mają zapewnioną sprawną komunikację, dostęp do placówek medycznych i edukacyjnych.

Jak walczyć z wyludnianiem małych miejscowości?

Rozwój infrastruktury, wsparcie dla lokalnych biznesów oraz programy zachęcające do pozostania na wsiach mogą być pewnym rozwiązaniem wyludniania się małych miejscowości. Rządowe inicjatywy, takie jak wsparcie dla rolników czy inwestycje w odnawialne źródła energii, również mają pomóc w poprawie warunków życia na terenach wiejskich.

Warto jednak zastanowić się, czy wyludnianie wsi rzeczywiście jest problemem, który należy rozwiązywać. Być może to naturalny etap rozwoju, a najmniejsze miejscowości staną się w przyszłości popularnymi miejscami na weekendowy lub wakacyjny wypoczynek, ale niekoniecznie będą idealnym miejscem do codziennego życia.

