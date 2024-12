Marjorie Fiterman i Bernie Littman poznali się w domu spokojnej starości w Filadelfii po tym, jak ich wieloletni małżonkowie zmarli. Droga do ślubu nie była jednak krótka. Para spotykała się przez dziewięć lat, aż w końcu podjęła decyzję o formalizacji związku. Tym samym zostali najstarszymi nowożeńcami na świecie, co potwierdzono wpisem do Księgi Rekordów Guinnessa. Razem mają 202 lata.