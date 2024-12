W komunikacie GIS poinformowano, że na opakowaniu French's Classic Yellow Mustard zabrakło informacji o zawartości gorczycy - na niektórych produktach naklejono etykietę innego produktu, który nie zawierał tego produktu w swoim składzie.

W związku z tym organ zadecydował o niezwłocznym wycofaniu produktu ze sklepów. Jak wyjaśniono, spożycie produktu przez osoby z alergią na gorczycę może wywołać u nich reakcję alergiczną i nie powinny go spożywać.

GIS ostrzega przed musztardą. Szczegółowe dane o produkcie

Ostrzeżenie GIS dotyczy produktu French's Classic Yellow Mustard o numerach partii M24130 i dacie minimalnej trwałości 28/02/2026 oraz M24131 z datą minimalnej trwałości 01/03/2026.

Producentem musztardy jest McCormick Polska S.A. Stefanowo ul. Malinowa 18/20, 05-552 Wólka Kosowska. Firma przygotowała informację do wywieszenia w sklepach w celu poinformowania konsumentów o zaistniałej sytuacji i jej przyczynach.

Przekazano również informacje do odbiorców produktu z zaleceniem natychmiastowego usunięcia go z półek sklepowych i uruchomiono specjalną infolinię do klientów. Proces wycofywania ze sprzedaży monitorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Gorczyca jest jednym z 14 głównych alergenów pokarmowych wymienionych w regulacjach Unii Europejskiej, które muszą być wyraźnie oznaczone na etykietach żywności.

Reakcje alergiczne na gorczycę mogą obejmować objawy takie jak: swędzenie lub pieczenie w jamie ustnej, wysypkę skórną, Obrzęk warg, języka lub gardła, problemy trawienne, a w ciężkich przypadkach anafilaksję. Osoby, które zaobserwowały u siebie takie symptomy, powinny skontaktować się z lekarzem.