Z wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca toyoty, jadąc drogą krajową nr 74 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, najechał na tył jadącej przed nim ciężarówki z naczepą. W wyniku tego uderzenia samochód osobowy prawdopodobnie stanął w płomieniach.



- Niestety, kierowca toyoty zginął na miejscu - przekazała młodszy aspirant Małgorzata Pędzik z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Dodała, że śmiertelną ofiarą był 58-letni proboszcz parafii w Mniowie.

Nie żyje 58-letni ksiądz. Zginął w wypadku samochodowym

Do wypadku doszło około godziny 18.30 we wtorek. Trasa przez kilka godzin była zablokowana. Przed północą GDDKiA w Kielcach przekazała, że zakończyły się działania służb. Droga ponownie została udostępniona do ruchu w obu kierunkach.

Informację o śmierci księdza potwierdziła Kuria Diecezjalna w Kielcach. Przekazano, że ks. Tadeusz Bielecki pełnił posługę kapłańską od 1991 roku.

"Termin pogrzebu duchownego nie został jeszcze ustalony" - przekazała kuria w oświadczeniu.