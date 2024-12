W nocy z wtorku na środę rosyjska obrona przeciwlotnicza w przygranicznych regionach miała ręce pełne roboty. Ukraińcy ostrzelali m.in. Taganrog w obwodzie rostowskim. Miało tam dojść do co najmniej 10 silnych wybuchów, w wyniku czego uszkodzona została miejska kotłownia. Lokalny gubernator Jurij Ślusar relacjonował, że w mieście zabrakło ogrzewania.

Wojna w Ukrainie. Zaatakowano rosyjskie obwody. Pożar w Briańsku

Poza atakami w Taganrogu, w których według władz nikt nie ucierpiał, Ukraińcy wzięli na celownik także obwód briański. Tam wysłano drony, które wywołały pożar w zakładzie produkcyjnym. Miejsce doszczętnie spłonęło.



Innym celem armii Kijowa miał być też punkt załadunku ropociągu "Przyjaźń" we wsi Swen, ok. 20 km od Briańska. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele zdjęć i nagrań, ukazujących gęstą chmurę dymu nad miastem. Akcję gaszenia pożaru musiało nadzorować Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych.

Ukraiński Sztab Generalny podaje, że zaatakowany ropociąg służyć miał do odbioru, przechowywania i dystrybucji paliwa do cystern i pociągów towarowych oraz był aktywnie wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskich sił okupacyjnych.



MON Rosji podało, że w środę nad ranem przechwyconych i zniszczonych w obwodzie briańskim zostało 14 bezzałogowców.

Odwet za ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną

Atak na rosyjską infrastrukturę miał miejsce w chwili, gdy Rosja nasila swoje własne ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną, próbując pogorszyć jej stan przed nadchodząca zimą. W ten sposób wystawiana na próbę ma być determinacja Ukraińców.

Podczas ostatniego masowego ataku powietrznego na ten kraj 28 listopada ukraiński minister energetyki Herman Haluszczenko powiedział, że Rosja zadała "potężny cios" krajowej sieci energetycznej.