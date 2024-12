Prezydent Rosji Władimir Putin omówił sytuację w Ukrainie w rozmowie telefonicznej z premier Węgier Viktorem Orbanem - poinformował w środę Kreml.

Putin miał powiedzieć Orbanowi, że polityka Kijowa nadal wyklucza możliwość pokojowego rozwiązania konfliktu - wynika z oświadczenia po rozmowie.

W trakcie jej omówiono również dwustronną współpracę handlową i gospodarczą, a także "dalszą promocję wspólnych projektów energetycznych".

W listopadzie telefoniczną rozmowę z Putinem odbył kanclerz Niemiec Olaf Scholz, co oburzyło m.in. Wołodymyra Zełenskiego.

USA. Orban spotkał się w USA z Trumpem i Muskiem

Wiktor Orban wcześniej odwiedził USA, spotkał się z amerykańskim prezydentem elektem Donaldem Trumpem, jego współpracownikiem, miliarderem Elonem Muskiem oraz z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego w przyszłej administracji USA Michaelem Waltzem.

Do spotkania doszło w poniedziałek w rezydencji Trumpa Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie. Ani prezydent elekt USA ani inni uczestnicy spotkania nie ujawnili o czym rozmawiali, ale węgierskie media opozycyjne spekulują, że jednym z tematów mogła być kwestia uregulowania rosyjskiej okupacji części Ukrainy.

Jednocześnie media zwracają uwagę, że od czasu zwycięstwa Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich, kilkakrotnie rozmawiał on telefonicznie z premierem Węgier. Najbardziej miało go interesować, co Orban sądzi o możliwościach szybkiego zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

ZOBACZ: Siergiej Ławrow w rozmowie z Tuckerem Carlsonem. "Nie jesteśmy w stanie wojny z USA"

Komentatorzy opozycyjnego portalu nepszava są zdania, że powrót Trumpa do Białego Domu stwarza Orbanowi szansę na chwilowe stanie się "małym graczem w polityce światowej".

Nie jest też wykluczone, że na kanwie ostatnich rozmów telefonicznych z Trumpem szef węgierskiego rządu jest gotowy odbyć "misję pokojową" do Kijowa i Moskwy. W jej trakcie mógłby stronom konfliktu przekazać "przesłanie Donalda Trumpa" dotyczące zakończenia wojny.