Ceny kawy poszybowały w górę i osiągnęły rekordową wartość. Eksperci wskazują na wzrost cen ziaren kawy o ponad 80 proc. Firmy chociaż zapewniają o tym, że mają na uwadze dobro konsumenta, to już zdradzają, że w przyszłym roku podniosą ceny swoich produktów, a to najbardziej odczują konsumenci.

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki ulubionej kawy. Okazuje się jednak, że ta przyjemna, poranna rutyna może zacząć słono kosztować, ponieważ ceny kawy na międzynarodowych rynkach osiągnęły najwyższy poziom w historii.



Jak informuje BBC, cena ziaren Arabica osiągnęła około 7 dolarów za kilogram (około 29 zł), co oznacza wzrost w tym roku o ponad 80 proc. Z kolei cena ziaren Robusty osiągnęła swój szczyt we wrześniu.

Historyczny wzrost ceny kawy. Obawa o przyszłoroczne zbiory

Ceny mogą wiązać się ze zmniejszeniem zbiorów ziaren kawy. Stało się to po tym, jak dwaj czołowi producenci - Wietnam i Brazylia - ucierpieli z powodów złej pogody. Przykładowo w Brazylii w wakacje doszło do najgorszej od 70 lat suszy. Po niej przyszły gwałtowne deszcze, które zniszczyły część upraw i wywołały obawy o to, że przyszłoroczne plony mogą nie wyrosnąć.

ZOBACZ: Tyle wydaliśmy w Black Weekend. Ciekawe dane od BLIK



Mimo że zbiory zmalały, samo zainteresowanie kawą wciąż rośnie, w związku z czym kawowe marki rozważają podniesienie cen w nadchodzącym roku.



Chociaż w ostatnich latach duże koncerny opierały się podwyżkom, to jednak sytuacja może się zmienić. - Teraz (firmy - red.) są już prawie w punkcie zwrotnym. Wielu z nich rozważa podwyżkę cen w supermarketach w pierwszym kwartale 2025 roku - powiedział dyrektor generalny Tuan Loc Commodities w rozmowie z BBC.

Ceny kawy szybują w górę. Duże koncerny już zapowiedziały podwyżki

Pojawiły się już głosy wielkich koncernów, które zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby "nie przerzucać wyższych kosztów na klientów" na tyle, ile to możliwe.

ZOBACZ: Duże podwyżki cen papierosów. Ustawa przeszła przez Sejm



- Jakość jest dla nas najważniejsza i zawsze stanowiła podstawę naszej umowy o zaufaniu z konsumentami. (...) Ale dla nas oznacza to dalsze radzenie sobie z bardzo wysokimi kosztami. Dlatego zostaliśmy zmuszeni do dostosowania cen - oświadczyła znana włoska firma Lavazza.



Podobnego zdania jest Nestlé, które oznajmiło, że będzie musiało "dostosować ceny i wielkości opakowań" do obowiązującej sytuacji rynkowej.