Antoni Macierewicz został zatrzymany za kierownicą auta. Wcześniej przed pomnikiem smoleńskim doszło do przepychanek między politykiem PiS, aktywistami i policją. - Bez względu na to, jakie będą konsekwencje, będę bronił tego pomnika - deklarował były szef MON, który we wtorek pojawił się na Placu Piłsudskiego.

We wtorek po godz. 9:00 na Placu Piłsudskiego pojawił się Jarosław Kaczyński wraz z politykami Prawa i Sprawiedliwości, by oddać hołd pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

Przepychanki pod pomnikiem, zatrzymanie Macierewicza za kierownicą

Wkrótce po uroczystości grupa aktywistów powiązanych ze Zbigniewem Komosą, jak co miesiąc, próbowała złożyć pod monumentem Lecha Kaczyńskiego wieniec z tablicą z napisem: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski".

Drogę do pomnika zagrodził im Antoni Macierewicz, któremu towarzyszyło kilka osób. Między politykiem a aktywistami utworzono policyjny kordon. - Mamy do czynienia z działaniem zbrodniczym, którego celem jest zniszczenie pomnika tych, którzy zostali zamordowani przez Rosjan. Ludzie, którzy wspierają Rosjan, chcą to zniszczyć - oburzał się polityk PiS.

Pod pomnikiem doszło do przepychanek i kłótni. Na udostępnionych w sieci nagraniach widać jak Macierewicz najpierw stara się podciąć jednego z aktywistów, a później popycha go. Były szef MON dyskutuje również z funkcjonariuszami, przekonując ich że nie ustąpi i będzie bronić "honoru Rzeczypospolitej". - Bez względu na to, jakie będą konsekwencje, będę bronił tego pomnika, bo to jest obowiązek każdego normalnego Polaka. Bez względu na to, czy robią to inni ludzie, policjanci czy premier, nie wolno zniszczyć pomnika pana prezydenta i tych, którzy zostali zamordowani. To jest nasz obowiązek - wskazywał.

Chwilę później Antoni Macierewicz został zatrzymany za kierownicą auta - podała Telewizja Republika.

Pod koniec listopada dziennikarz "Wydarzeń" Polsatu Robert Gusta ustalił, że polityk ma stracić prawo jazdy - miał na koncie już 10 pkt karnych. Otrzymał kolejne 21 za rajd po Warszawie, co daje łącznie 31 pkt.

Jarosław Kaczyński kontra "grupa awanturników i agentów"

Wcześniej podczas swojego wystąpienia prezes PiS przekonywał, że według prawa nie można zakłócać demonstracji, a manifestacje, które służą jedynie temu, by to czynić, są "niedopuszczalne".

- Miejmy nadzieję, że przyjdzie czas sprawiedliwości. Że ci, którzy naprawdę tu w Polsce odpowiadają za doprowadzenie do tej katastrofy, choćby poprzez rozdzielenie wizyt, zostaną odpowiednio ocenieni przez sąd i jeżeli sąd uzna ich winę, to zostaną ukarani - mówił Kaczyński.

Jak dodał, chciałby, by "grupa awanturników i agentów", mianem której określił uczestników protestu na Placu Piłsudskiego, znalazła się więzieniach. - I to, mam nadzieję, że na bardzo długie lata - powiedział.

Kaczyński stwierdził, że polski rząd łamie prawo, a obecnie "trwa walka o odzyskanie przez naród polski praw". - Przyjdzie dzień zwycięstwa, mamy już kampanię prezydencką - mówił.

- To jest wielka nasza nadzieja na zmianę, na koniec tych bardzo złych czasów, tego bardzo złego roku. Miejmy nadzieję, że to jest tego rodzaju rok ostatni. Pierwszy i ostatni po 89 roku - podsumował prezes PiS.