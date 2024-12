Do zdarzenia doszło w piątek w miejscowości Nibork Drugi w województwie warmińsko-mazurskim. Policja otrzymała zgłoszenie na numer alarmowy ok. godz. 10. - Kobieta zadzwoniła, że została zraniona w głowę jakimś przedmiotem. Na miejsce wysłano zespół ratownictwa medycznego oraz policję - przekazał w rozmowie Polsatnews.pl podkom. Tomasz Markowski rzecznik z Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie.

Nibork Drugi. Kobieta została ranna w trakcie policyjnych ćwiczeń

- 53-latce udzielono pomocy na miejscu zdarzenia, a następnie została zabrana do szpitala - dodał. Mundurowy podkreślił, że kobieta przebywa już w domu, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Rzecznik prasowy powiedział, że przedmiot, który zranił kobietę, został zabezpieczony do badań - aktualnie nadal trwają. Do incydentu doszło na terenie leśnym w odległości ok. 200 metrów od prywatnej strzelnicy.

- W dniu zdarzenia odbywały się tam ćwiczenia z udziałem policji. Sprawdzamy, czy wspomniany przedmiot to pocisk, który mógł rykoszetować - dodał.

Pracę policji nadzoruje prokuratura. Do tej pory przesłuchano świadków zdarzenia i zabezpieczono przedmioty. - Została zabezpieczona broń funkcjonariuszy, którzy tego dnia brali udział w ćwiczeniach. Sprawdzane jest to, czy przedmiot, który trafił kobietę to pocisk, który mógł być użyty podczas ćwiczeń - poinformował podkom. Tomasz Markowski.

Zweryfikowano również pozwolenia i dokumentację niezbędną do prowadzenia strzelnicy, ale nie znaleziono żadnych uchybień.

O zdarzeniu jako pierwsza poinformowała stacja RMF FM.