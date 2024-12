Pierwszy abonament radiowo-telewizyjny w Polsce został wprowadzony 29 grudnia 1992 roku na mocy ustawy o radiofonii i telewizji. W 2024 roku podwyższono opłaty do 8,70 zł za odbiornik radiowy oraz 27,30 zł za telewizor i radio. Nie wszyscy jednak są zobowiązani do uiszczania tej opłaty. Kto jest zwolniony i co należy zrobić, aby nie płacić abonamentu RTV?