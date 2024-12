Informacje o wizycie prezydenta Francji Emmanuela Macrona pojawiły się w poniedziałek. PAP przekazał, że Macron spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą.

Te informacje potwierdził we wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Prezydent Francji Emmanuel Macron w Polsce. Tusk potwierdza

Jak przekazał premier, Macron ma poinformować o szczegółach rozmów, które w sobotę odbyły się w Paryżu podczas otwarcia katedry Notre Dame. Wizyta ma odbyć się w czwartek.

Prezydent Francji rozmawiał wtedy z Donaldem Trumpem oraz Wołodymyrem Zełenskim.

Do tego spotkania odniósł się ukraiński przywódca i prezydent elekt Stanów Zjednoczonych. Panowie zamieścili w mediach społecznościowych odpowiednie wpisy. Trump stwierdził, że Ukraina jest gotowa do zawarcia porozumienia i wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni. Wskazał też na Władimira Putina, stwierdzając że nadszedł czas na jego działania.

Zełenski poinformował, że przekazał przyszłemu prezydentowi USA informację o potrzebie "sprawiedliwego i trwałego pokoju". Prezydent zaznaczył w swoim wpisie, że nie chce, by doszło do sytuacji, gdy za za jakiś czas po zawarciu porozumienia, Moskwa zacznie znów swoje działania.



"Znamy Putina bardzo dobrze - jest uzależniony od wojny. Rozpoczął karierę od brutalnej wojny z Czeczenią i nieustannie podsycał inne wojny. Można go powstrzymać tylko siłą - siłą światowych liderów, którzy mogą stać się liderami pokoju (...) Jedyne, czego się boi, to Ameryka i globalna jedność" - napisał ukraiński przywódca.