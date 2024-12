Chciały poprawić urodę. Szybko zaczęły się problemy

Dramat kobiet, które chciały nieco poprawić urodę, a skończyły na stołach operacyjnych. Obie trafiły do tego samego gabinetu kosmetologii estetycznej w Poznaniu. Były przekonane, że zajmuje się nimi lekarka. Nic bardziej mylnego. Materiał "Interwencji".

Pani Agnieszka i pani Monika mieszkają w Poznaniu. Nie znały się. Dopiero we wrześniu ubiegłego roku połączył je dramat. Okazało się, że robiły zabiegi w tym samym gabinecie kosmetologii estetycznej.

Myślały, że mają do czynienia z lekarzem. Na ścianie wisiały dyplomy

- Pani Dominika zaprasza mnie do gabinetu, siadam i wtedy przedstawia się, że jest lekarzem, fizjoterapeutą, pielęgniarką, ratownikiem medycznym i że ona jest zabiegowcem z bardzo długim stażem. Za nią wisiały dyplomy, które wskazywały na to, że jest lekarzem. Bo miała certyfikaty z przedrostkiem "lek." – opowiada "Interwencji" Agnieszka Lulka-Pawlak.

- Bardzo często padały takie określenia, że ma wykształcenie medyczne. I na początku raz, jak się poznałyśmy z panią Dominiką, padło że jest lekarzem. Na samym początku nic nie wzbudzało moich podejrzeń. Chciałam wzmocnić skórę pod oczami, która zazwyczaj, u każdego człowieka jest cienka. No i wówczas pani Dominika zaproponowała mi stymulator. Preparat był na bazie kwasu polimlekowego – relacjonuje Monika Olejniczak.

- Mówię, że mam głęboką dolinę łez. Odpowiedziała, że poda jeden stymulator za pierwszym razem na wizycie i już nie będę musiała przychodzić do niej. Bo to będzie kwas polimlekowy, który będzie stymulował nawet rok albo dwa i mi się będzie ładnie ten kolagen tworzył. I wtedy mi się, też jakby, ta dolina łez wypełni – dodaje Agnieszka Lulka-Pawlak.

- Wszyscy lekarze, którzy się zajmują medycyną estetyczną, zdają sobie z tego sprawę i wiedzą doskonale, że takiego materiału (na bazie kwasu polimlekowego - red.) nie wolno podawać zarówno w okolice oka, jak i w okolice ust, w obrębie nosa i w obrębie czoła – tłumaczy dr Magdalena Korwin, która później operowała bohaterki reportażu.

Chciały poprawić urodę. Szybko zaczęły się problemy

Zarówno pani Agnieszka, jak i Monika były przekonane, że zabieg będzie wykonany przez profesjonalistkę. Niestety problemy obu kobiet zaczęły się bardzo szybko, po podaniu tego samego preparatu.

- Na samym początku wystąpiły u mnie ogromne obrzęki powiek dolnych. To cały czas się pogarszało, ponieważ pod oczami pojawiły się grudki, one powiększały się, szczególnie pod prawym okiem – relacjonuje Monika Olejniczak.

- Obrzęk nie ustępował. A jeszcze większy miałam stan zapalny. Oczy szczypały, piekły. Zaczęły powstawać grudki pod oczami – wspomina Agnieszka Lulka-Pawlak.

- Jest to preparat, który powoduje stymulację kolagenu. Ale w sytuacji, kiedy jest to bardzo mimiczna tkanka, bardzo mimiczny obszar, to te cząsteczki, tego kwasu zaczynają się pod wpływem ruchów naszych tkanek, skóry, mięśni, zaczynają się skupiać i tworzyć grudki – wyjaśnia dr Magdalena Korwin.

Zrozpaczona Agnieszka Lulka-Pawlak jeszcze raz skonsultowała się z przeprowadzającą zabieg. - Powiedziała, że nie wie, dlaczego się tworzą takie obrzęki i ziarniniaki, że się pierwszy raz z takim czymś spotyka. I powiedziała, że leczenie sterydem jest dobrym rozwiązaniem. Na ten steryd chodziłam 5 albo 6 razy. Po miesiącach miałam siniaki pod oczami. Wyglądałam jak po libacji alkoholowej – mówi.

Dramat oszukanych kobiet. Konieczne były operacje. "Doszło do ubytków"

- To jest preparat, którego ta osoba, bez recepty, nie była w stanie zakupić. W związku z tym nie wiemy, skąd je posiadała. Nie będąc lekarzem, nie miała prawa podawać w ogóle takiego rodzaju leków, w jakąkolwiek tkankę w obrębie czy to twarzy, czy to ciała – podkreśla dr Magdalena Korwin.

- Grudki pod okiem cały czas były. Natomiast lekarz, u którego się później konsultowałam, stwierdził, że po podawaniu sterydów pod oko, doszło do ubytku w górnej części policzków oraz oczodole – opowiada Monika Olejniczak.

- Do takiego stopnia to doszło, że dzwoniłam po męża w czasie dnia, bo dostawałam ataków paniki. Ja stałam przed lustrem i nie wiedziałam, czy dzisiaj jeszcze będę miała oko. Czy nie stracę wzroku - zaznacza Agnieszka Lulka-Pawlak.

Ze zdrowiem kobiet było coraz gorzej. Konieczne były operacje. Koszty, które poniosła każda z nich to kilkanaście tysięcy złotych.

- Gdy trafiły do mnie, miały duże zmiany w okolicy całych powiek dolnych. Miały widoczne i wyczuwalne masywne grudki i zwłóknienia w obrębie powieki dolnej. Dodatkowo wiotkość tkanek. Mój zabieg operacyjny polegał na tym, żeby po pierwsze usunąć wszystkie grudki, czyli wszystkie te złogi nieprawidłowo podanego i zbrylonego preparatu – opisuje dr Magdalena Korwin.

- To, że pani Dominika nie jest lekarzem okazało się chyba wtedy, jak prawnik zajął się tą sprawą. I dopiero wtedy zostałam uświadomiona - mówi Agnieszka Lulka-Pawlak.

- Sprawa jest na tyle poważna, że wymaga jednak zaangażowania prokuratury ze względu na to, co się wydarzyło u pań, ale też przede wszystkim ze względu na to, że zabiegowiec cały czas pracuje – dodaje Joanna Wajsnis, adwokat bohaterek reportażu.

Konfrontacja z pseudolekarką

Ekipa "Interwencji" postanowiła to sprawdzić, dokonując dziennikarskiej prowokacji:

Reporter: Dzień dobry pani doktor.

Pseudolekarka: Dzień dobry.

Reporter: Mam potworne takie sińce pod oczami, a słyszałam, że pani to robi perfekcyjnie, więc chciałabym… może się uda jeszcze mnie poprawić.

Pseudolekarka: Co pani miała do tej pory robione?

Reporterka: Nie miałam nic robione. Wiem tylko, że to się podobno da i wtedy te sińce jakoś się niweluje.

Pseudolekarka: Nie, nie niweluje się. Tylko ja stymuluję. Zakładam nitki, daję stymulatory, które zawierają aminokwasy bądź kwas polimlekowy i one produkują białko, zagęszczają, rozjaśniają.

- Wszyscy wiedzą, że jakichkolwiek preparatów z kwasu polimlekowego wokół oka, po prostu, się nie podaje - podkreśla dr Magdalena Korwin.

- Obawa pań dotyczyła ich zdrowia, ale również zdrowia innych osób. Stąd niestety zostało złożone zawiadomienie do prokuratury. To postępowanie jest prowadzone, dotyczy uszczerbku na zdrowiu i udzielania świadczeń medycznych – dodaje Joanna Wajsnis, adwokat bohaterek reportażu.

"Nigdy nie mówiłam, że jestem lekarzem"

Po rozmowie telefonicznej, dziennikarze "Interwencji" odwiedzili gabinet kosmetologii estetycznej z kamerą:

Reporter: Dzień dobry. Ja dzwoniłam przed chwilą. Jestem z Telewizji Polsat, z programu Interwencja. Przygotowuję reportaż i chciałabym panią poprosić o oficjalną wypowiedź w sprawie tych dwóch pani pacjentek. Ale przede wszystkim cały czas jest błędna w obiegu informacja, że pani jest lekarzem. Nie jest pani lekarzem.

Pseudolekarka: Nie ma takiej obiekcji. Jestem ratownikiem medycznym i nigdy nie mówiłam, że jestem lekarzem.

Reporterka: A dyplomy, które na ścianach pani miała "lek." i potem pani nazwisko, to o czym to świadczyło?

Pseudolekarka: O niczym nie świadczyło.

Reporter: A ma pani prawo, nie będąc lekarzem, używać i wieszać na ścianie takie dyplomy?

Pseudolekarka: Nie mam.

Reporter: To dlaczego wisiały?

Pseudolekarka: Nie wisiały.

Reporter: Nie wisiały? Ale ja je pokażę.

Pseudolekarka: Dobrze, cudownie.

- W mojej ocenie, jeżeli przychodzę do osoby, która legitymuje się certyfikatami z odbytych szkoleń i na tych certyfikatach jest przedimek "lek." no to dla mnie jest to informacja, że ta osoba ma uprawnienia lekarskie – mówi adwokat Joanna Wajsnis.

Reporter: Sprawa jest na razie w prokuraturze. Była pani już przesłuchiwana?

Pseudolekarka: Jeszcze nie.

Reporter: Jeszcze nie. Zachęcam, chce pani cokolwiek powiedzieć na ten temat tego preparatu? A szczególnie sterydów, które pani wstrzykiwała tym dwóm paniom?

Pseudolekarka: Nie, nie będę się w tej kwestii wypowiadać.

Reporterka: Uważa pani, że wszystko pani zrobiła zgodnie ze sztuką... no chyba że ratownika medycznego?

Pseudolekarka: Wypowiem się w sądzie.

