Nowy tydzień rozpocznie się w Polsce mało optymistycznie. Na mapie naszego kraju nie znajdziemy miejsca, w którym niebo przetrze się choć na moment. Będzie pochmurno i mokro. Dodatkowo, choć na termometrach będzie powyżej zera, odczucie zimna mocno nam dokuczy.

Prognoza pogody. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu

W związku ze spodziewanymi intensywnymi opadami śniegu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dla woj. dolnośląskiego (powiaty: kamiennogórski, wałbrzyski, kłodzki, dzierżoniowski, ząbkowicki, Wałbrzych) oraz woj. opolskiego (powiaty: nyski i prudnicki).

Gruba pokrywa białego puchu da się we znaki także w Małopolsce. Tam alertem objęto powiaty: suski, myślenicki, nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki i Nowy Sącz.

"Prognozuje się opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu, powodujące (zwłaszcza na obszarze powyżej 500 m n.p.m.) przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm" - informuje IMGW.

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 15 lub 16 w zależności od terenu i będą trwać do wtorku godz. 6, 8 lub 16 w zależności od obszaru. Zalecane jest stałe śledzenie pojawiających się na bieżąco komunikatów.

Poniedziałek mokry i chłodny

Jeśli chodzi o temperaturę, najzimniejszy w poniedziałek będzie wschód Polski. W Białymstoku i Lublinie termometry wskażą jedynie 2 st. Celsjusza, a odczuwalna wartość będzie jeszcze niższa.

W centrum kraju synoptycy prognozują od 3 st. do 4 st. Celsjusza, najcieplej zaś będzie na wybrzeżu. Tam słupki rtęci wzrosną do 5 st. Celsjusza, ale mieszkańcom regionu dokuczy silny wiatr i intensywny deszcz do 10 l/mkw w pierwszej części dnia.