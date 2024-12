Kreml poinformował w poniedziałek, że prezydent Władimir Putin podjął decyzję o udzieleniu azylu w Rosji Baszarowi al-Assadowi, który został odsunięty od władzy. W poniedziałek Dmitrij Pieskow powiedział, że "nie mam nic do powiedzenia" dziennikarzom ws. miejsca pobytu prezydenta Syrii.

Podkreślał, że decyzja o azylu leży w gestii prezydenta. - Takie decyzje nie mogą być podejmowane bez głowy państwa i to jest jego decyzja - stwierdził Pieskow.

Syria. Kreml komentuje rzekomy azyl dla prezydenta

Pieskow odniósł się również do sytuacji w Damaszku. - To, co się stało, zaskoczyło cały świat i w tym przypadku nie jesteśmy wyjątkiem - zaznaczył.

ZOBACZ: Pilne zebranie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Chodzi o Syrię

W niedzielę - kilka godzin po przejęciu władzy przez rebeliantów na terenie Syrii - rosyjskie agencje prasowe powołując się na zaufane źródła na Kremlu przekazały, że Baszar al-Asad był widziany w Moskwie. Wówczas przekazano, że polityk wraz z rodziną otrzymał azyl. Jak podaje AFP syn Asada studiuje w stolicy Rosji.

Rosja ma na terenie Syrii ważne bazy wojskowe

Na terenie Syrii znajdują się ważne bazy wojskowe i morskie Rosji. Pieskow przyznał, że sytuacja jest złożona, ale "jest za wcześnie, by o tym mówić". Dodał również, że to temat, który będzie poruszany "z kimkolwiek, kto będzie rządził w Syrii".

ZOBACZ: USA przeprowadziły naloty w Syrii. Zaatakowano kilkadziesiąt celów

- Robimy wszystko, co jest możliwe i konieczne, aby skontaktować się ze stronami, które mogą zapewnić bezpieczeństwo. Nasze wojsko również podejmuje środki ostrożności - poinformował.

W poniedziałek ambasada Syrii w Moskwie wywiesiła flagę opozycji na budynku, a rzecznik powiedział, że obiekt funkcjonuje normalnie.