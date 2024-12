Podczas przenoszenia państwowych archiwów odnaleziono oryginalny fragment "Boskiej komedii" Dantego Alighieri. Dzieło powstało w XIV wieku. "To niezwykły fakt, odkrycie skarbu o nieocenionej wartości" - przekazał Pierluigi Peracchini, burmistrz miasta La Spezia.

O wyjątkowym znalezisku burmistrz poinformował w sobotę za pomocą social mediów. "To niezwykły fakt, odkrycie skarbu o nieocenionej wartości" - napisał Pierluigi Peracchini.

Włochy. Odnaleziono fragment oryginału "Boskiej Komedii"

Fragmenty "Boskiej Komedii" odnaleziono we włoskim mieście La Spezia. Są to dwie strony pierwszego wydania popularnej lektury autorstwa Dantego. Na łamach lokalnego dziennika "Il Secolo XIX" burmistrz wyjaśnił, że są to odręcznie zapisane pieśni z "Czyśćca" i z "Raju".

‼️Un tesoro unico al mondo di Dante Alighieri alla Spezia!



Nell’Archivio di Stato abbiamo l’originale della Pax Dantis, che nel 1306 concluse la guerra tra i Malaspina e i Vescovi di Luni, e pagine del Purgatorio e del Paradiso della prima edizione della Divina Commedia. pic.twitter.com/o4TlNAN0zI — pierluigi peracchini (@PPeracchini) December 7, 2024

"Unikalny skarb Dantego Alighieri w La Spezia" - podkreślił polityk. Burmistrz dodał, że jest to "absolutny skarb, o którym nigdy nie mówiono w historii miasta" i ma "bezcenną wartość".

ZOBACZ: Zawrotna kwota za zegarek na aukcji. W tle historia Titanica

Jak informuje portal "Wanted in Roma" mimo upływu setek lat jedna ze stron jest w bardzo dobrym stanie, druga jest nieco wyblakła i mniej wyraźna, jednak nadal czytelna.

Wkrótce miasto ma rozpocząć rozmowy z Ministerstwem Kultury ws. ewentualnego przekazania odnalezionych fragmentów na wystawę.

Ponadto oprócz stron "Boskiej Komedii" odkryto dokumenty związane z "Pax Dantis", czyli porozumieniem z XIV wieku, które położyło kres konfliktowi między szlachecką rodziną Malaspina i biskupami Luni.