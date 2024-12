Nietypowy pościg na Mazowszu. W Maciejowicach mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. W pewnym momencie porzucił auto, zaczął uciekać pieszo, a następnie wskoczył do rzeki. Prawdopodobnie myślał, że mundurowi nie ruszą za nim. Nic bardziej mylnego.

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Policjanci z Maciejowic na terenie Mazowsza chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę volvo. Jednak gdy mężczyzna spostrzegł mundurowych, zaczął uciekać.

Maciejowice. Uciekł przed policją do rzeki

"Funkcjonariusze przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych podjęli próbę zatrzymania pojazdu" - przekazała policja. Jednak kierujący zignorował polecenia i kontynuował ucieczkę.

W pewnym momencie mężczyzna zatrzymał auto i ruszył pieszo w kierunku pobliskiej rzeki. Prawdopodobnie sądził, że gdy wskoczy do wody, mundurowi nie ruszą za nim. Policjanci jednak kontynuowali rozpoczęty pościg i wbiegli za kierowcą do wody.

Funkcjonariusze zdołali zatrzymać mężczyznę. Okazało się, że 39-latek, który jest pod wpływem alkoholu. Miał w organizmie ponad 0,5 promila.

Trafił do policyjnego aresztu, a za popełnione przestępstwa, czyli kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.