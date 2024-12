Przewrót jaki dokonał się w ostatnich dniach w Syrii jest dziełem szefa formacji, która swoje korzenie ma w Al-Kaidzie. Jej liderem jest Abu Muhamad al-Dżaulani, który w przekazie medialnym raczej nie przypomina terrorysty.

Syria. Upadek reżimu Asada. "Dżaulani jest mistrzem PR-u"

Prowadzący program "Gość Wydarzeń" zapytał nawet goszczącego w studiu eksperta od spraw bliskowschodnich dr Wojciecha Szewkę o to, czy dostrzega w Dżaulanim podobieństwo do Wołodymyra Zełenskiego. - Przypuszczam, że muszą mieć tego samego krawca. Dżaulani jest mistrzem PR-u - powiedział.

- Dzisiaj w Damaszu rządzi Hajat Tahrir asz-Szam (HTS) czyli dawna Al-Kaida - wyjaśnił.

Dr Szewko dodał, że szef rebeliantów "przeżył wielu liderów". - Kiedy doszło do interwencji rosyjskiej, irańskiej zbudował sobie takie księstwo na granicy tureckiej. Jak tylko mu "podskakiwali" tureccy najemnicy, tureckie grupy dżihadu, one są teraz nazywane armią pomocniczą Turcji, bo to ludzie na żołdzie tureckim. To on ich najeżdżał, wygrywał, zabierał ich arsenały albo ich wybijał - mówił ekspert.

Tak trwał i "rozwijał się". - Zaplanował operację, która miała być małą operacją wojskową, a podbił całą Syrię. A w każdym razie ten kawałek, który jest najbardziej ludny, najbogatszym - mówił dr Szewko o akcji, która doprowadziła do upadku reżimu Baszara al-Asada.

W Syrii jak w Afganistanie. "Kopia tej samej taktyki"

Prowadzący przypomniał, że jeszcze kilka lat temu lider HTS nie pokazywał twarzy, chronił swój wizerunek, a teraz występuje w mediach. Szewko ocenił, że jego działanie jest takie samo jak w przypadku Al-Kaidy w Afganistanie.

- Proszę zobaczyć, jaką transformację przeszedł Taliban. Z tego Talibanu mordującego wszystkich, ścinającego głowy do siły narodowowyzwoleńczej, która takim samym blitzkriegiem wygrała z Amerykanami i rzędem afgańskim - mówił.

To jest "kopia tej samej taktyki". - W czasie tej ofensywy to, że oni nie mordowali jeńców, nie atakowali chrześcijan, nie atakowali alawitów - gdzie on nie pozwolił na to, nawet nie pozwolił na strzelanie do uciekających - to spowodowało, że żołnierze z poboru rzucali broń. Te wszystkie bazy zostały zdobyte bez jednego wystrzału - tłumaczył dr Szewko.

Dodał, że Taliban działał dokładnie tak samo. - To jest właśnie Al-Kaida z uśmiechnięta, z miłą twarzą. Ale już mamy doświadczenie, wiemy jak wygląda państwo Talibanu już po dwóch latach rządów - dodał.

