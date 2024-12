"Wyrażamy gotowość, by utorować drogę do przywrócenia stosunków dyplomatycznych" - przekazał w niedzielę Andrij Sybiha, minister spraw zagranicznych Ukrainy. Oba kraje od 2022 roku takich relacji nie utrzymują. Polityk potwierdził też "poparcie dla narodu syryjskiego", a jego resort uznał, iż los Baszara al-Asada to dowód na słabość reżimu Władimira Putina.