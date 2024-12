8 grudnia o godz. 21:00 Polsat News wyemituje reportaż Moniki Gawrońskiej "Chory układ". To kolejny reportaż emitowany w cyklu Polsat News Ujawnia. Za poprzedni reportaż "Podziemie Europy" mówiący o tym, jak funkcjonuje podziemie aborcyjne w Polsce, Monika Gawrońska oraz Jacek Smaruj zostali nominowani w XXVIII edycji konkursu Grand Press 2024 w kategorii Reportaż telewizyjny/wideo.

"Chory układ" opowiada o problemie łatwej dostępności silnie uzależniających leków opioidalnych. Nadużywanie opioidów stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego każdego kraju. W Polsce, według Raportu Centrum E-Zdrowie w 2023 r. wystawiono 1 825 203 recept na leki opioidowe. Na sam okryty złą sławą oksykodon tylko w ciągu 5 miesięcy 2024 wystawiono 104 tys. recept, a w ubiegłym roku 171 tys. recept.

Leki, które powinny być pod ścisłą kontrolą ze względu na ich działanie i możliwość uzależnienia - dzięki receptomatom stały się zwykłym produktem konsumpcyjnym, dostępnym właściwie dla każdego i wszędzie. Dlaczego? Receptomaty to ogromny biznes. Według ministerialnego raportu tylko w 2023 wartość leków wystawionych przez internet to 275 081 403,59 zł to 12 razy więcej niż 5 lat temu.

Handel opioidami. Ministerstwo Zdrowia zapowiada reakcję

W zeszłym roku prawie 43 tysiące recept na leki opioidowe zostało wystawionych w tak zwanych receptomatach, czyli pacjent zapłacił, wypełnił internetową ankietę i otrzymał receptę - najczęściej bez sprawdzenia jego stanu zdrowia i jakiejkolwiek kontroli. A opioidy to silne leki o działaniu narkotycznym, które bardzo szybko uzależniają - to leki zawierające między innymi fentanyl czy oksykodon. Do tej pory takie recepty można było uzyskać zupełnie legalnie, jednak Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało walkę z tym procederem, a my sprawdziliśmy jak wygląda rynek handlu lekami i receptami w Polsce i kto na tym zarabia.

Dziennikarka Polsat News dotarła do handlarzy, dla których to łatwy i bardzo dochodowy biznes, ale i do lekarki "rekordzistki", która tylko w ubiegłym roku wystawiła 300 tys. recept i właśnie na tym zarabiała nawet 100 tysięcy złotych miesięcznie. Licząc statystycznie nowy pacjent odbywał u niej wizytę lekarską, co 60 sekund!

ZOBACZ: Grand Press. Dziennikarze Polsat News nominowani do prestiżowej nagrody

W reportażu zostaną zaprezentowane również rozmowy z handlarzami leków i recept, którzy twierdzą, że są lekarzami. I jak się okazuje - przestępcy nie mają skrupułów, nawet przed kradzieżą tożsamości.

Monice Gawrońskiej udało się porozmawiać z kobietą uzależnioną od leków opioidowych: "Trudniej jest dziś kupić 'energola', niż leki" - mówi rozmówczyni. Opowiada jak zaczęła się jej droga uzależnienia i w jak prosty sposób zamawiała leki.

Zaświadczenia lekarskie i nieuczciwe praktyki

Kolejną patologią są wystawiane zaświadczenia chorobowe. Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku wystawiono 23,7 mln takich zaświadczeń na łączną liczę 273 mln dni.

Nie da się oszacować, ilu lekarzy wykorzystuje luki i wykorzystuje swój zawód do nieuczciwego zarobku i ilu ludzi nielegalnie handluje lekami.

ZOBACZ: "Promil rozwagi". Polskie drogi jak śmiertelna pułapka

"Chory układ" - niedziela 8 grudnia, godz. 21:00 w Polsat News. Reportaż Moniki Gawrońskiej, przy współpracy Jacka Smaruja przygotowany przez Dział Projektów Specjalnych Polsat News w ramach cyklu Polsat News Ujawnia.

WIDEO: Decyzja prokuratury ws. Katarzyny Kotuli. Minister ujawniła fragmenty postanowienia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

redakcja / Polsat News