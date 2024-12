Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. Każdego roku zbiera ona śmiertelne żniwo w Polsce. To schorzenie przewlekłe i postępujące, które prowadzi do zwyrodnienia mózgu i śmierci. Czy wiesz, że twój brzuch może wysyłać pierwsze sygnały ostrzegawcze przed Alzheimerem?

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono przełomowe badanie. Zgodnie z jego wynikami w ludzkim brzuchu ukryte są informacje o predyspozycjach do zachorowania na Alzheimera. Wczesne ich wykrycie ułatwia uniknięcie choroby lub złagodzenie jej objawów w przyszłości.

Choroba Alzheimera. Choruje na nią kilkaset tysięcy Polaków

Czy Alzheimer to realne zagrożenie w Polsce? Oczywiście, że tak. Dane opublikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na koniec 2023 roku wskazują na to, że w naszym kraju było wówczas 357 tysięcy pacjentów ze zdiagnozowanym Alzheimerem. Do tego dochodzi około 150-200 tysięcy pacjentów z otępieniem powodowanym starością lub innymi jednostkami chorobowymi.

Wczesne zrozumienie ryzyka i wykrycie potencjału rozwoju choroby to dla wielu osób szansa na to, aby łagodniej ją przejść lub zneutralizować jej negatywne objawy. Z pewnością wpłynęłoby to na komfort ich życia.

Tłuszcz zwiększa ryzyko Alzheimera. Jak to możliwe?

Badanie przeprowadzone przez zespół naukowców pod przewodnictwem Mahsy Dolatshahi dało spektakularne wyniki. Zgodnie z nimi tłuszcz na brzuchu przyczynia się do akumulacji amyloidu i białka tau, które odgrywają rolę w rozwoju choroby Alzheimera oraz powodują występowanie jej objawów.

Analizy przeprowadzane w Mallinckrodt Institute of Radiology w Washington University School of Medicine dały jednoznaczne wyniki. W trakcie badań zwrócono również uwagę na to, że niski poziom HDL oraz insulinooporność to kolejne czynniki zwiększające ryzyko Alzheimera. Wyniki te mogą przynieść przełom dla milionów osób na całym świecie.

W trakcie badań odkryto związek, który występuje pomiędzy tkanką tłuszczową na brzuchu a gromadzeniem się nadmiaru złych białek mózgowych. Okazuje się bowiem, że nawet na 20 lat przed wystąpieniem objawów Alzheimera może wykryć zwiększony potencjał rozwoju choroby. Ponadto badanie tkanki tłuszczowej może wykryć chorobę w jej najwcześniejszym stadium, gdy nie daje ona jeszcze żadnych objawów.

Odkrycie o chorobie Alzheimera. Jak przełoży się to na medycynę?

Oczywiście przełożenie wyników badań na medycynę będzie można ocenić dopiero w dłuższej perspektywie. Już teraz wiadomo jednak, że zmiana stylu życia, stosowanie zdrowej diety, uprawianie sportu i redukcja tkanki tłuszczowej to czynniki, które mogą wpływać na zmniejszenie ryzyka choroby Alzheimera.

To dodatkowo podkreśla fakt, dlaczego tak ważne jest dbanie o swoje zdrowie. Odkrycie dokonane przez zespół Mahsy Dolatshahi to kolejny przełom we współczesnej medycynie. Mało kto spodziewał się, że brzuch może wysyłać sygnały ostrzegawcze o Alzheimerze.

