Ogromna kumulacja w Eurojackpot rozbita. Polak wśród wygranych

Ogromna kumulacja w Eurojackpot rozbita. W końcu - po siedmiu losowaniach - dwie osoby skreśliły wylosowane liczby. Główne wygrane - obie w wysokości 60 milionów euro (ponad 250 mln złotych) - trafiły do mieszkańców Niemiec. W gronie szczęśliwców znalazł się także ktoś z Polski.

W piątek wieczorem została rozbita ogromna kumulacja w Eurojackpot w wysokości 520 mln złotych.

Wygrane liczby to: 14, 45, 50, 47, 8 oraz euronumery: 2, 12.

Szczęśliwe numery skreśliły dwie osoby z Niemiec. Oznacza to, że do zwycięzców trafiły wygrane pierwszego stopnia w wysokości 60 milionów euro każda (ponad 250 mln złotych).

Nagrodę drugiego stopnia otrzymały także dwie osoby z Niemiec - każda z nich dostanie ponad 14 mln euro (prawie 60 mln złotych).

Kumulacja w Eurojackpot rozbita. Wśród wygranych jest Polak

Wysokie nagrody trafiły również do 12 osób, którzy zdobyli ponad 221 tysięcy euro każdy. W gronie zwycięzców znalazła się także jedna osoba z Polski (wygrana wyniesie prawie milion złotych).

Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było trzy miliony złotych.

Eurojackpot to międzynarodowa loteria znana z wysokich wygranych. Jest rozgrywana w kilkunastu krajach Europy, w tym w Polsce. Uczestnicy wybierają pięć liczb z zakresu od 1 do 50 oraz dwie dodatkowe liczby z zakresu od 1 do 12.

Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki. Aby wygrać główną nagrodę, należy trafić wszystkie siedem liczb.