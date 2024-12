Polacy przebywający w Syrii powinni natychmiast opuścić to państwo - apeluje polska ambasada. Dyplomatyczna placówka wyjaśnia, że doszło do "gwałtownej eskalacji sytuacji" wewnętrznej. Obecnie grupy rebelianckie zbliżają się do Damaszku, chcąc obalić Baszszara al-Asada. Pojawiły się nieoficjalne informacje, iż syryjski przywódca uciekł z kraju.