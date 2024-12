Wyniki Lotto na 5 grudnia 2024. Sprawdź wygrane

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 5 grudnia 2024 roku, to:



34, 29, 15, 2, 19, 25



W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż trzy miliony złotych. Następne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 7 grudnia 2024 roku o godzinie 22:00. Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 5 grudnia 2024 roku, to:



41, 45, 36, 21, 38, 27



W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb - gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 1 zł za zakład) i dopłacić 1 zł. W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 30 listopada 2024 roku w Krasnem. Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 7 grudnia 2024 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Wygrane:



1, 31, 30, 27, 34



W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 zł za zakład. Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 2,5 miliona złotych. Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 6 grudnia 2024 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi - wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Wygrane:



• Losowanie o 14:00: 68, 59, 63, 49, 57, 36, 12, 80, 22, 46, 35, 78, 52, 10, 77, 62, 9, 11, 5, 61 (Plus: 61)

• Losowanie o 22:00: 42, 1, 26, 75, 77, 4, 62, 48, 65, 8, 12, 27, 63, 57, 15, 49, 72, 31, 80, 44 (Plus: 44)



W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu - we wtorki i piątki o godzinie 20:45.



Liczby główne: 20, 24, 37, 7, 23

Euronumery: 10, 4



W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 210 milionów złotych. Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 6 grudnia 2024 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Wygrane:



• Losowanie o 14:00: 4, 10, 21, 3, 22, 2, 1, 18, 15, 7, 19, 23

• Losowanie o 22:00: 18, 23, 16, 9, 19, 14, 6, 21, 13, 24, 10, 4



W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie. Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Wygrane:



35, 16, 28, 15, 8 + 3



W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat). Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 6 grudnia 2024 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Wygrane:



9, 1, 11, 22, 4 + 4



W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 1 zł za zakład. Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było milion złotych. Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 6 grudnia 2024 roku o godzinie 22:00.