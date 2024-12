Liczba postępowań karnych w sprawie opuszczenia jednostki wojskowej wzrosła sześciokrotnie - ustaliła agencja Bloomberg, odnosząc się do dezercji w ukraińskiej armii. Największy wzrost odnotowano w tym roku. Odpowiadać za to ma zmęczenie żołnierzy i brak określonego czasu końca służby wojskowej. Jak oceniono, sytuacja robi się coraz gorsza i zmusiła władze do zmiany przepisów.

Od początku wojny w Ukrainie na pełną skalę liczba postępowań karnych w sprawie opuszczenia jednostki wojskowej wzrosła 6-krotnie – podał portal Ukraińska Prawda, powołujący się na ustalenia Bloomberg.



Według danych ukraińskiej Prokuratury Generalnej od 2022 roku na Ukrainie wszczęto prawie 96 tys. spraw karnych przeciwko żołnierzom, którzy opuścili swoje jednostki w czasie walk z Rosją. Większość spraw została otwarta w tym roku.

Wojna w Ukrainie. Braki kadrowe coraz bardziej dotkliwe

Bloomberg zauważył, że niedobory kadrowe stają się coraz bardziej dotkliwe dla ukraińskiej armii. Zmęczenie u żołnierzy daje o sobie znać, a liczba dezercji wzrasta. Mimo to Kijów "stara się unikać poboru do wojska, który mógłby osłabić gospodarkę i poruszyć zmęczoną wojną ludność" - oceniono w publikacji.

ZOBACZ: Dezercje w ukraińskiej armii. Wykorzystują przyjazdy do Polski



Zwrócono uwagę, że to prowadzi do rozlokowania żołnierzy na pozycjach na czas "nieokreślony", bez szans na przerwę w służbie. Według agencji brak terminu skłoniła wielu żołnierzy do zastanowienia się, dlaczego muszą ryzykować życie, skoro miliony ukraińskich mężczyzn - w tym wielu młodych - tego nie robi.



Mimo wszystko część dezerterów decyduje się na powrót do jednostek - od 40 do 60 porc. Zdarzają się jednak przypadki ponownej ucieczki z frontu.

Zmiany w Ukrainie. Dezerterzy będą mogli uniknąć kary

Ukraiński portal wskazał na zmiany przepisów jakie w tej kwestii zaszły w tym roku. 20 sierpnia Rada Najwyższa przyjęła ustawę znoszącą odpowiedzialność karną za pierwsze dobrowolne oddalenie się z jednostki wojskowej lub dezercję, o ile żołnierz powrócił, a dowódca pozwolił mu kontynuować służbę.



Nowe przepisy weszły w życie 29 listopada. Żołnierze, którzy do tej pory opuścili front będą mogli uniknąć odpowiedzialności karnej, o ile powrócą na stanowisko służbowe do 1 stycznia 2025 roku.