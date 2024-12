Statek z Norwegii, który miał przewieźć do Polski pociski rakietowe NASAMS utknął na mieliźnie. - Uszkodził ster i śrubę napędową. Musiał zostać odholowany do doku - przekazał rzecznik centrum ratunkowego Sola Thomas Breivoll. Broń ma służyć do ochrony rzeszowskiego lotniska w Jasionce, gdzie stacjonują żołnierze NATO.