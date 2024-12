Ojciec Rydzyk reaguje na akcję CBA. Zwrócił się do premiera

- Myślałem, że premier dba o wszystkich Polaków. A to ma charakter jakiejś dziwnej zemsty - tak o. Tadeusz Rydzyk skomentował czwartkowe wejście CBA do Fundacji Lux Veritatis. Zakonnik stwierdził, że zwraca się do szefa rządu z "braterskim upomnieniem". - Nie może być świętych krów. Tam, gdzie jest podejrzenie przestępstwa, będziemy działali - skomentował akcję służb Donald Tusk.

- Panie Tusk, Pan mnie obraża! Ja mam prawo do dobrego imienia! Jakie interesy ja robię? Czy posługa kapłańska, posługa Polaka, posługa nauczyciela, posługa ewangelizacyjna, to są interesy? - w specjalnym wydaniu "Rozmów niedokończonych" ojciec Tadeusz Rydzyk odniósł się do zarzutów premiera Donalda Tuska i czwartkowej akcji CBA.

- My Panu krzywdy nie robiliśmy. Brzydka to jest gra - kontynuował zakonnik. - Myślałem, że premier dba o całą ojczyznę, o wszystkich Polaków i nie dyskryminuje nikogo, a to ma charakter jakiejś dziwnej zemsty - dodał.

O. Rydzyk zaznaczył, że "to jest chore, takie napuszczanie". - Tyle oszczerstw jest. Posługuje się Pan (Donald Tusk - przyp. red.) mediami, a mediami powinniśmy się posługiwać po to, aby komunikować się ze sobą, żeby dojść do wspólnoty w celu dążenia do wspólnego dobra, a nie napuszczać jeden na drugiego, wzbudzać nienawiść. Zła to gra, budzić nienawiść. Pan dziś też budzi nienawiść - przekazał.

- Jak tak można kłamać? - pytał dalej redemptorysta. - Ojcem kłamstwa jest szatan. Kłamstwo prowadzi do niepokoju. Tylko prawda jest siłą pokoju, a Polsce potrzeba pokoju - podkreślił.

O. Rydzyk przekazał, że modli się za Donalda Tuska. Swoje słowa do premiera nazwał "braterskim upomnieniem".

CBA weszło do Fundacji Lux Veritatis

"Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci CBA wykonują dzisiaj czynności procesowe w obiektach Fundacji Lux Veritatis w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. Zabezpieczane są dokumenty do śledztwa dotyczącego przekroczenie uprawnień przez byłego ministra kultury" - napisał w czwartek na platformie X rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

Dopytany na briefingu podkreślił, że nikt nie został zatrzymany. - To jest zabezpieczenie dokumentów na potrzeby prowadzonego przez prokuraturę śledztwa - wyjaśnił.

- Nie może być świętych krów. Tam, gdzie jest podejrzenie przestępstwa, będziemy działali - komentował akcję CBA Donald Tusk.

Na początku listopada Najwyższa Izba Kontroli na wniosek prokuratora regionalnego w Rzeszowie rozpoczęła działania w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chodziło o przekroczenie uprawnień przez byłego szefa MKiDN przy zawieraniu w 2018 roku umowy z fundacją Lux Veritatis, której celem było utworzenie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II i przyznanie jej w okresie od 2018 do 2023 roku dofinansowania w kwocie 218 944 464 złotych z dotacji celowej na wydatki majątkowe.