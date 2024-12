Co roku pracownicy Sekcji Promocji Bibliotecznej UWM w Olsztynie zaskakują pomysłem na choinkę. W tym roku do budowy 3,5-metrowego drzewka wykorzystano 200 starych segregatorów. Uczelnia podkreśla, że udało się przygotować choinkę, która nie tylko zaskakuje wyglądem, ale i nawiązuje do miejsca, w którym się znajduje.

Olsztyn. Na Uniwersytecie stanęła choinka z segregatorów

- Tegoroczną choinkę zbudowaliśmy z segregatorów. Jest ich prawie 200. Oprócz tego, aby konstrukcja była stabilna, posłużyliśmy się przekładkami pomiędzy kolejnymi warstwami wyciętymi ze starych płyt oraz naszym ulubionym materiałem budowlanym, czyli trytytkami - żartuje Elżbieta Stawska z Sekcji Promocji Bibliotecznej UWM.

Jeszcze kilka lat temu segregatory były wykorzystywane do przechowywania tradycyjnej prasy. - Znajdowały się w nich numery "Gazety Prawnej", "Rzeczpospolitej" czy "Tygodnika Powszechnego". Wraz z rozwojem cyfryzacji segregatory nie były już potrzebne i zniknęły, ale przetrwały w magazynie bibliotecznym, dzięki czemu mogliśmy je wykorzystać - dodaje Maciej Rynarzewski z Sekcji Promocji Bibliotecznej.

Konstruktorzy zdradzili, że segregatory były dość prostym i wdzięcznym budulcem, przez co nie wymagały skomplikowanych rozwiązań, jednak mimo to pomysłodawcy spędzili nad konstrukcją dwa tygodnie.

- Staraliśmy się też, żeby kolorystycznie choinka ładnie wyglądała. Segregatory, które znaleźliśmy są w kolorach niebieskim, beżowym i czerwonym. Udało nam się też zachować świąteczny akcent i na samym czubku ustawiliśmy segregatory w kolorze zielonym - przekazał Rynarzewski.

Choinka zero waste

Nie tylko gałęzie choinki są wykonane z segregatorów. Gwiazda, która znalazła się na czubku drzewka również została wykonana z tego "budulca". Zgodnie z tradycją na drzewku nie zabrakło bombek, choć te kształtem nie przypominają okrągłych i szklanych ozdób. Segregatory zostały oklejone srebrno-złotymi paskami, które kiedyś były używane w bibliotece do oznaczania książek, a teraz symbolizują błyszczące bombki.

ZOBACZ: Joe Biden wypełnił wieloletnią tradycję. Ostatni raz podczas swojej prezydentury

Władze Uniwersytetu podkreślają, że tegoroczna choinka wpisuje się w filozofię "zero waste" i jednocześnie podkreśla charakter miejsca. - Wykorzystujemy dawne materiały i pokazujemy sposoby komunikacji i przekazywania informacji w bibliotece. Stąd pomysły na choinkę z kart katalogowych, starych czasopism czy właśnie segregatorów - wyjaśnia Rynarzewski.

Biblioteka Uniwersytecka UWM rozpoczęła konstruowanie nietypowych choinek w 2011 roku. Do tej pory drzewka powstawały m.in. z książek, origami, płyt CD, kart katalogowych, butelek po wodzie mineralnej i rulonów z gazet. Choć twórcy przyznają, że z każdym rokiem jest coraz trudniej wymyślić coś nowego i oryginalnego, to jednak liczą, że uda im się zaskoczyć publikę.