Media: Możliwe spotkanie Trumpa z Zełenskim. Wskazano datę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent elekt USA Donald Trump mogą spotkać się w Paryżu podczas ceremonii otwarcia katedry Notre Dame - przekazała agencja AFP. Będzie to pierwsze spotkanie polityków, po wygranej Trumpa w wyborach prezydenckich. Uroczystość zaplanowana jest na sobotę i niedzielę. Do Paryża przyjadą przywódcy 50 krajów.

Agencja AFP - powołując się na wysokiego urzędnika z administracji Wołodymyra Zełenskiego - przekazała, że prezydent Ukrainy może spotkać się z prezydentem elektem USA Donaldem Trumpem.

Zełenski będzie uczestniczył w ceremonii z okazji zakończenia prac restauracyjnych w katedrze Notre Dame. Spotka się wówczas z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Na uroczystości pojawi się także prezydent elekt Trump.

Jeśli 8 grudnia dojdzie do rozmowy Trumpa z Zełenskim, to będzie to pierwsze spotkanie polityków, po wygranej tego pierwszego w wyborach prezydenckich.

Donald Trump z nowym planem dla Ukrainy. "Poznamy go w styczniu"

Wołodymyr Zełenski już wcześniej deklarował, że chce zobaczyć, jaki pomysł na zakończenie wojny w Ukrainie ma nowy prezydent Stanów Zjednoczonych.



- Myślę, że propozycje Donalda Trumpa poznamy już w styczniu. I myślę, że będziemy mieli plan zakończenia tej wojny - stwierdził w listopadzie prezydent Ukrainy.

Podkreślał, że "nie chciałby, by rosyjska dezinformacja wpływała na ludzi, że Kijów ma tylko swój plan i nie chce słyszeć o propozycjach od swoich partnerów z innych kontynentów". - To nieprawda - oświadczył Zełenski.

Pożar katedry Notre Dame. Uroczyste otwarcie po pięciu latach

Uroczyste otwarcie katedry Notre Dame, zaplanowane na sobotę i niedzielę, będzie wydarzeniem międzynarodowym. Do Paryża przyjadą przywódcy 50 krajów. Gości z całego świata przyjmie prezydent Francji Emmanuel Macron, planowane jest też jego wystąpienie na placu przed katedrą.

Na ceremonię zostali zaproszeni przedstawiciele państw, które wsparły finansowo odbudowę. Jak podkreślają francuskie media, nie wszystkie te kraje są reprezentantami kultury chrześcijańskiej. Udział w uroczystości otwarcia katedry Notre Dame zapowiedział także prezydent Andrzej Duda.